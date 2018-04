Apremiantes medidas firmes para combatir la desertificación en México: Lupillo Aguilera

-En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra invitó a una reflexión crítica

-Necesarias sanciones severas contra actos de corrupción que permitan incumplimiento de normas ambientales

MORELIA, MICH; A 23 DE ABRIL DE 2018.- Nuestro país requiere medidas firmes para combatir la desertificación de sus suelos, ya que en la actualidad el 80 por ciento de las tierras agrícolas del país sufren degradación, recalcó Lupillo Aguilera Rojas, candidato de la Coalición Por México al Frente a la diputación federal por el Distrito de Pátzcuaro.

Recordó que ayer se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra, fecha que dijo es importante para reevaluar lo que se está haciendo o dejando de hacer en la preservación de nuestros recursos naturales.

Señaló que si bien en nuestro país existen un abanico legal y normativo para la protección del ambiente y la preservación de los recursos, es claro que éste no ha dado los resultados necesarios por lo que es necesario una revisión a fondo, en donde se incluyan sanciones severas en actos de corrupción que den pie a omitir el cumplimiento de las disposiciones legales.

El candidato mencionó que en la actualidad el 65 por ciento del territorio nacional tiene climas áridos o semiáridos por la diminución no sólo de las precipitaciones, sino también por actividades agrícolas no planificadas, así como crecimiento de la mancha urbana y actividades económicas no armónicas con la naturaleza.

Lupillo Aguilera apuntó que una de las tareas que asumirá como integrante de la próxima Legislatura Federal, será la revisión del andamiaje legal en materia ambiental para garantizar su efectividad, incluyendo disposiciones específicas de sanciones más severas contra quienes la contravienen a través de actos de corrupción.