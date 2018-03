Víctor Manríquez será el candidato PRD-PVEM

ESPECIAL/ INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-25-MZO-2018/ En el Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática se tomó protesta a los candidatos y candidatas que encabezarán las coaliciones, candidaturas comunes o en su caso candidaturas únicas del Sol Azteca en Michoacán.



En este sentido, son 45 candidaturas para alcaldías en donde el PRD encabezará la coalición con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano; 14 más donde el Sol Azteca irá como partido único; 4 en candidatura común con Acción Nacional; 1 en candidatura común con MC y 11 en donde irá acompañado del Verde Ecologista de México.



En lo que respecta a las diputaciones locales, serán 8 Distritos en donde el Sol Azteca encabezará la Coalición Por Michoacán al Frente con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano; 5 en donde irá en candidatura común con el Verde Ecologista de México y 1 donde irá con Acción Nacional.



Durante el mensaje emitido por el dirigente estatal del PRD, Martín García Avilés, mencionó que llegó el tiempo de las coaliciones que reflejan una nueva necesidad para los ciudadanos.



“Los tiempos de las coaliciones, son los tiempos de las nuevas necesidades, impensable que en otro momento la izquierda fuese unida con la derecha, la izquierda radical con la derecha radical, el reto es convencer a los que piensen distintos a nosotros, a los que tienen otra ideología pero que tienen los mismos problemas que nosotros. Hoy vamos a tener distintas formas de hacer campañas, unas en alianzas, unas en coaliciones, en candidaturas comunes y en otras los partidos políticos solos”, abundó.



“Los problemas de este país no los puede resolver un solo hombre, tampoco un solo partido, los problemas de este país están esperando que lo resuelvan, no las personas, no los colores y no los partidos, los candidatos que tengan propuesta por encima de la protesta”.



En el mismo sentido señaló que en el estado se han tenido procesos electorales difíciles y que esto no será obstáculo para salir fortalecidos luego del 1 de julio.



“En Michoacán nos reinventamos y nos reconstruimos. El primer requisito para ganar una elección, diría nuestro gobernador, para ganar una elección cuán difícil sea es creérsela, salgan a la calle, transmitan que tienen las mejores propuestas y vamos a ganar porque queremos sacar a México y a Michoacán adelante”, concluyó.



Asimismo, dentro del Consejo se determinó el cambio del lugar número cinco de la lista de Diputaciones Locales por la vía de representación proporcional al cambiar a Antonio Soto Sánchez por Gerardo Olloqui.

