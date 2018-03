Único alcalde de Morena en Michoacán, se une al PRD: García Avilés

MORELIA MICH./ LUN-05-MZO-2018/ El único alcalde con el que Morena ganó una alcaldía en Michoacán (Yurécuaro), Marco Antonio González Jiménez, se unió esta mañana al proyecto de la coalición Por Michoacán al Frente respaldado por el Partido de la Revolución Democrática, anunció el presidente del Comité Ejecutivo del Sol Azteca, Martín García Avilés.

“A partir del día de hoy se incorpora a este proyecto del Frente Marco Antonio González Jiménez, es un logro del frente, celebro su decisión, la hemos venido construyendo y que el día de hoy aparezca aquí es un gran paso para que el municipio siga teniendo continuidad con el desarrollo, acciones y obras que ha venido acumulando en estos 2 años y medios”, dijo García Avilés.

En rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del CEE, el todavía alcalde de Yurécuaro abundó en que fue el proyecto del PRD donde encontró el respaldo y apoyo que no tuvo por parte de Morena.

“Me uno a este proyecto por el trato de gente que siempre me dio la mano, que me ayudó, que me asesoró en lo que estuve haciendo. Hubo gente como Silvano Aureoles, Carlos Paredes, Pascual Sigala, Adrián López Solís, Antonio García y Martín García Avilés que siempre estuvieron cerca de mí, que me ayudaron a gestionar, y sobre todo que reconocieron el trabajo que yo he hecho con mi gente”, argumentó González Jiménez.

“La idea es darle continuidad al trabajo, pero en su momento lo dije que soy un ciudadano libre, y si me convence un proyecto lo haré independientemente del color. Tuve mucho apoyo, mucho acompañamiento y creo en el proyecto de este partido. Siento que hay muchos puntos de acuerdo en lo que buscan y lo que los ciudadanos de Yurécuaro queremos”, finalizó.

En el mismo ejercicio se presentó a Carla Araceli Hernández Medel quien será la propuesta del PRD para encabezar la fórmula en este municipio del estado y se espera que sea adoptada por los demás partidos que integran la coalición Por Michoacán al Frente.

Por otro sentido se anunció que en el marco del Día Internacional de la Mujer se realizará una conferencia magistral a cargo de la periodista Paola Rojas el día 10 de marzo en Expo Eventos Alameda a las 9:30 horas.