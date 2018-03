 Ni clemencia ni concesiones para quienes dañan a Michoacán: Silvano Aureoles

* Entrega Gobernador equipamiento por un millón 778 mil pesos a elementos de Seguridad Pública de Uruapan.

* Además, otorga 38 nombramientos como Policía de Tercer Grado a un mismo número de elementos de la Policía Municipal.

URUAPAN, MICHOACÁN, A 19 DE MARZO DE 2018.- En el Gobierno del Estado no hay tregua, cuartel, clemencia ni concesiones a quienes busquen hacer justicia por su propias manos y vulnerar la paz pública, aseveró el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.

Lo anterior durante la entrega de equipamiento, así como el ascenso de grados de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia a elementos de la Policía Michoacán de Uruapan, donde el mandatario estatal aseguró que “habrá cero tolerancia a la violencia”.

En este sentido, consideró que lograr la seguridad es una tarea que debe estar coordinada entre sociedad y Gobierno.

Aprovechó la ocasión para hacer un llamado para que la seguridad pública no se mezcle con institutos políticos durante este proceso electoral. “Quienes se confundan con ello tendrán que responder. No voy a permitir que se mezclen, que no quieran utilizar a las corporaciones de seguridad para tener acuerdos con delincuentes”.

En esta actividad se entregó equipamiento por un millón 778 mil pesos a través del programa Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg).

Además, el mandatario estatal y el alcalde Víctor Manuel Manríquez González, otorgaron 38 nombramientos como Policía de Tercer Grado a elementos de la Policía Michoacán de la Secretaría de Seguridad Pública de Uruapan.