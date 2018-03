GRINGA, GRINGA: panDODa ¿mensaje subliminal?

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-19-MZO-2018/ ¡Toma perico, una sopa de tu propio chocolate! Los adenistas enseñaron a los jóvenes perruchos a hacer cosas indebidas, campañas de desprestigio y acarreo, en el carrusel, a 500 el voto y a amedrentar, ahora va la de los aprendices… aquellos que hoy no van con Manri.



Como el talugo, que de talugo no tiene nada porque cuando renunció se autofiniquitó con un disco duro donde estaban todas las estrategias, audios y videos que hacían lo manriquistas contra la Ramonmanía, ese disco duro vale oro políticamente hablando. Lo usará Carlitos Manzo? Ahora que Huguito Coronas está en su equipo.



No hay plazo que no se cumpla, dice el dicho, y pos mero así es, terminó la dicha de ser gobierno de tener los reflectores para, solito, ahora entran otros actores y van con todo, eso dicen ¿será?



Los actores políticos preparan el Tucom (Todos Unidos Contra Manriquez) ya empezaron a hacer su legajo de pruebas y actas que a su decir comprometen a Vicko.



Nada que no hayan aprendido en la pasada contienda electoral, con el famoso Todo unido contra Ramón, el (Tucor)

Peter PANcártel, tira la piedra y esconde la mano, por cierto: José Manuel Mireles confirmó lo que ya se sabía, Peter es candidato de Alfredo Castillo, pos claro si era proveedor de información oficial, ahora resulta que ama a Caldo Mehacias… ¡ver para creer! en la polaca come caca y no me den.



Pos antes le daba información de Caldo a Alfredo , hoy provoca e incita a Caldo para que exhiba a Vicko Manrico, es decir que le diga en público todo aquello que suponen hizo el preciso, solo que esta vez “papelito habla” dice Caldo.



Peter PANcartel se está tragando sus palabras, primero vociferó que Caldo Mehacías era el pior de lo pior y ahora le pide apoyo y lo lleva junto a él por su propia decisión, porqué el ex preciso trae con qué y con quién hacer su campaña…¿interés cuánto vales?. Dicen que Peter se cree ganador… ups



Que si Vicko Manrico trae un montón de observaciones de la Auditoria, correspondientes al 2016, todo documentado, hay otros temas serios, a decir de Caldo Mehacias, bien preparadas.



Otro ataque, del tricolor, son supuestos bienes inmuebles que adquirió Vicko Manrico durante su administración, hasta una huerta de aguacate..



La donación del predio de la expoferia a una empresa privada, dedicada al adiestramiento policial, bueno, en este caso los regiburros aprobaron y de ser verdad, ahí llevaran su culpa y sanción, dentro de unos años.



Habrá desmadre y medio durante las campañas, ay ta Nacho Campestre finalmente hasta el “último momento se fue, pero no volverá, él no va por las reelección, sino por la diputación federal y todo puede suceder.



Nadie tiene el triunfo en la mano, la moneda está en el aire, hay para todos, y pos todos con la cola que les pisen por mucho que intenten hacer el Tucom (Todos unidos contra Manríquez).



Finalmente la creación del Tucom es solamente una copia de lo que hizo Manri contra Ramoncito, que ahora participa en la polaca con la doña.



No pos no, Peter andaba juanito a Mary, en la encuesta vota a favor de Doña Marínela, tons (habrá acuerdo) pos en caso de Peter, tiene gasolinera, asi que la compra de combustible (para quién será?)



Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0