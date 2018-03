GRINGA, GRINGA: Manri jugó al todo o nada; Silvano tiene la decisión

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-21-MZO-2018/ “Del plato a la boca se cae la sopa” la voracidad ambición y la soberbia que traen consigo los perredistas, ha provocado un resquebrajo en el partido, saldrán a cantar pero no juntos, como acostumbran.



Muchas veces demandaron atención y apapacho los perruchos de las diferentes corrientes, sin embargo el egoísmo y la soberbia ganó campo y simplemente no se logró el trabajo conjunto, en equipo perredista.



A ver ahora ¿qué sucede? Sencillo, el Tucom (Todos unidos contra Manriquez) sembró y cosecho, hoy, se antoja case imposible que haya reelección en Uruapan, a unas horas de la decisión final hay alto porcentaje negativo para Manry.



Bueno, primero se negó a recibir a Marínela Peluches; segundo la dejó en sala de espera más de dos horas; tercero, planteó quedarse con el paquete completo sin compartir con los perruchos.



En segundo lugar todo tiene un porqué, a ver Manry necesita ir con un candidato a la diputación federal de su entera confianza, para continuar la gestión para Uruapan si este requisito, simplemente no hay condiciones para continuar el progre$o de los uruapenses.



Pero al mismo tiempo amaga con que si no le dan la diputación federal, las diputaciones locales y la presidencia no va a la reelección, así de fácil es.



A Chiflaculo le interesa mantener mayoría en el congreso local, para mantener control en el Estado, pero si era tan sencillo de hacer acuerdos, siempre y cuando la voracidad no se hubiera apoderado de los perruchos, bien perruchos, ahora ¡ay tan! listos para case perder la constitucional.



Pos así las cosas, ahora un partido azul, con unos tricolores que apoyan a la Doña, podrían ser los actores de volantes en los que poden a empleados municipales que denuncien si hay hostigamiento político-laboral, y luego luego un regiburro, zonzo se subió al riiinnn, torpe, se puso el saco o sea ¿explicación no pedida? ¿Culpabilidad aceptada?



Pos que sigan en la lucha del poder por el perder, a no, del poder por el poder, si así, ya están cumpliendo con la normatividad de Capasu, integraron el consejo consultivo, sin paridad de género, la cosa es ¿por qué hasta ahora a cinco meses de terminar el periodo de gobierno? Bueno sus motivos tendrán.



Finalmente, el gobierno llegue quien llegue está obligado a trabajar bien, por el pueblo y no por intereses personales y mezquinos, que levante la mano el que esté libre de culpas, como dice la canción “todos son iguales”.



“El que se lleva se aguanta”, dice el dicho, tanto que les dijo esta Traviesa que le bajaran dos rayitas y nomás no entendieron, ay tan como el chinito “nomás milando”.



No les da una brizna de vergüenza mentir, hasta los independientes mienten ¿cómo es que son independientes y apoyan a su candidato de partido político para la presidencia burricipal” no pos no incongruentes… a ver si no nos cachetea a algún reportero, como acostumbra, o manda a la abuela para amenazar…



Pos los azules ay la llevan Marínela Peluches va con mantequilla en los zapatos, falta ver si llegan a la constitucional fortalecidos y unidos los panes, porque luego des da por la traición, solo que ahora se trata de una fuerza política fáctica importante e interesante que de continuar así llegan porque llegan.



Pos Marínela Peluches es criticada por su edad, pos si pero con el equipo de jóvenes que trae consigo y viene la “experiencia y la juventud” buena mancuerna para el progreso de Uruapan, se sabe que quizá quien gobierne sea la candidata segunda, oooh, pos no hay segunda, tons el candidato a síndico ¡Eso es Toño!



El tricolor es gastar mucho y ganar poco, hay van, pero pos pidiendo por aquí y por allá como se puede lograr o garantizar una administración o representación legislativa democrática, si llegan con deudas político-económicas, muy malo.



Recordemos aquel dicho “un político pobre es un pobre político” así mero es, si no tienen con qué, pos no hay triunfo, en la vida tooodooo cuesta caro, hasta los favores.



Peter espera apoyos de los cuates, dinero, pero pos hay que ver quién le invierte, ojalá que salga ganando, al menos unos millones deje en su bolsillo para el recuerdo, como bien dice Gaby Martínez el “chamuscado” ¡así de sencillo!



Pos asi las cosas, será hasta el 28 de marzo cuándo se conozca el resultado definitivo de los desacuerdos políticos, y pos el buen negociador saldrá beneficiado, el que no sabe de polaca y se cree muy muy, perderá, pero todo puede suceder, porqué pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA, SE CHINGA.