GRINGA, GRINGA: Manri indeciso; Mary estancada; Poncho ¿capitaliza?

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SAB-10-MZ-2018/ Más se perdió en laa guerra, la soberbia y altanería tienen su costo político, Peter Pan Cártel se ve afectado con la decisión de Choncho Amarres, al ir con el PES para participar en la contienda electoral rumbo a la presidencia burricipal.



Ni que decir de Marinela Peluches, que cada campaña recupera figura y juventud, “la señora” como la llaman sus allegados, es un peligro para Vicko Manrico, porque los enojados por falta de cumplimiento de acuerdos están listos para ir en contra del actual preciso.



Sin embargo, mientras en la panadería ven como el contrincante a vencer a Vicko Manrico, los amarillos no están claros de la reelección en Uruapan y aseguran que mientras el preciso insista en meter en los espacios al compadre, a la comadre y a su familia, no lo avalarán.,

El riesgo es que Vicko Manrico y su equipo se queden como el chinito “nomás milando” asi que a bajarle dos rayitas, y empezar a incluir a las corrientes perredistas, pedir de favor el apoyo, el prd no solamente es la corriente ADN ¡¡¡nooo!!!



Hay varios indicios que gritan que las cosas no van bien al menos no como se desean, primero, en la contienda anterior, 120 días antes del día de la elección el equipo cercano estaba a todo lo que da, la maquinaria trabajando, hoy aun no afinan motores.

¿Infiltraron a César, perdón a Memo en el PES? Al menos eso aseguran los pesistas, dicen que el funcionario municipal, que cobra en Cultura se presentó en reuniones; parece que recibió órdenes para infiltrarse y conocer de cerca el proyecto de trabajo, así de sucio juegan… algunos actores políticos.



La política virtuosa quedó en el ayer, ahora se trata de real política, los actores buscan beneficios personales, solo eso, ser diputado federal representa enriquecerse sin hacer prácticamente nada, cada voto es dinero, obras con moches de hasta el 40 por ciento, ser presidente es una gama de ganancias, y los diputados locales cada partido tienen prerrogativas, hay nomás que digan…



Alaniss, como diputado federal, no sólo no ha canalizado los apoyos totales a los representados, además de vender tinacos, calentadores, lavaderos, cemento, zapatos y demás, no tienen no un mínimo de sensibilidad para regalar esos apoyos… es insensible a heridas de honor…



Pos mientras se atreven a bajarle dos rayitas, Choncho Amarres empieza a capitalizar inconformidades, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y el tiempo y condiciones actuales no son igual a los del 2015, en aquel tiempo la inconformidad estaba con el ahora rebautizado como, papá Pítufo, antes Caldo Mehacias, el actual candidato a la diputación norte por el tricolor…



Más vale que se apliquen, ay voces que hablan de traiciones y acuerdos y pos no es descabellado, hay ta Peter Pancartel, votando en favor de Marinela Peluches, en la encuesta que dice ¿por quién votarías? Ups… no que no hay acuerdos.



No le vaya a ir como a quienes aprobaron el cartel promocional del domingo de ramos, colores e imagen equivocada, mientras en el Estado por la temporada utilizan el color morado en Uruapan el azul, ¿sería Chuela quién metió la manita?

Chuela en la administración del parque nacional se la lleva de muertito, finalmente dicen los trabajadores que es una de las perores administraciones que hay, pero que nadie los escucha y como es apoyado por Doña Peluches, pos se siente fortalecido ¿será?

Lo que es una realidad es que ya empezó a trabajar igualito que sus antecesores, a remodelar los baños, dicen los expertos que una forma de robar es remodelando, tumbando y rehaciendo o parchando obras, ¡¡¡aaay como les gusta mentir!!



¡Ay ta! ¿Que qué? 176 mil visitantes ¿de dónde? ¡¿¿Quién le miente al preciso? Con cifras inimaginables que se contraponen incluso a cifras estatales que aseguran 90 mil entre regiones Uruapan y Apatzingán, en tiempos de Mary Doddoli se manejaba que 71 mil visitantes llegaban, de acuerdo a los ingresos del parque nacional, ahora dicen que 176 mil pero no dicen como los cuentas. Restauranteros y hoteleros en con preocupación que le generen información falsa al presidente, lo hacen quedar en ridículo y ser el hazmerreir.

Pero bueno a Chuela le conviene ahorrar, quizá le toque cooperar para la campaña de su jefa política, por eso ya está maiceado a algunos periodiqueros con mil pesos mensuales y a su casa calladitos ¡eso es todo!



Pos así las cosas y hablando de periodiqueros, ya están pasando la charola, ojo nuevos locutores, ya andan pasando la charola pa la fiesta, primero pa la inscripción, después pa la fiesta, pos el que nunca pastor todas las ovejas pierde diría mi amá… ya no más les falta estudiar periodismo pa que sepan pregunta no sólo pedir.

Y al que le quede el saco que se lo ponga, quien sea pediche, extorsionador o limosnero con cara de priodiquero, punto, pos si ya son locutores ya pa que extorsionan, digo pa que piden limosna, digo cooperacha y conste: no todos, en ese grupo hay hombres y mujeres de gran valía, el saco se lo pone a quien le quede.



Vicko ya le copió a las priistas el lema “lo mejor está por venir” dice en actos públicos tanto pinche personal en comunicación scial ¿quién monitorea’ Ay no les digo, que se le van a pedir peras al olmo, si a los festejos reaccionan con el horario media hora antes, jaja ja no aprendieron de balde que hasta el gato del gato sea periodista oficial (en incomunicación social).



Pos si las cosas será el sereno pero no hay nada nuevo, mismas transas, mismos vivales y mismos berrinches, lo único que ahora el que critico hace tres años hoy es el criticado y se no se aplica será el derrotado, un político debe ser incluyente, sereno, humilde…solo así de lo contrario que se atenga a las consecuencias porque pos GRINGA GRINGA, el que se apendeja se chinga.

Fe de ratas.- Este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0