Gobierno de Trump no puede exigir que le hagan la tarea: Francisco Campos Ruiz

MORELIA, MICH./ DOM-11-MZO-2018/ El gobierno de Donald Trump no puede exigir a otras naciones hacer la tarea que Estados Unidos ha omitido realizar, en particular con la problemática del consumo de drogas, apuntó el diputado Francisco Campos Ruiz, integrante de la Comisión de Migración del Congreso del Estado.

El legislador por el distrito de Coalcomán refirió que países como México llevan décadas invirtiendo recursos económicos y humanos en el combate a la producción y tráfico de enervantes, sin embargo, todo esfuerzo resulta insuficiente en la medida en que la demanda de consumo en Estados Unidos no disminuya.

“El vecino país del norte no ha hecho su trabajo en torno a una política pública eficaz para que su población deje de consumir estupefacientes, por el contrario, maquilla su omisión condenando al resto de las naciones sin asumir su responsabilidad en cuanto al incremento de la demanda que hay en su territorio”.

Señaló que por años países como México ha mantenido su política de cooperación con Estados Unidos, pero es nuestro país el que acaba pagando “los platos rotos, porque bajo la lógica de su poder económico, Estados Unidos establece condiciones y nuestro país acaba por pagar con capital humano la unilateralidad con que se conduce nuestro vecino del norte”.

El diputado de extracción perredista señaló que mientras la demanda de los consumidores de drogas en Estados Unidos no disminuya, el mercado tenderá a abastecerse aun y cuando esto se dé a través de actividades que atentan contra el Estado de Derecho.

“Ser sabio en casa ajena y ciego en la propia es la lógica de los gobiernos de Estados Unidos, quienes deben entender que mientras no atiendan lo del consumo de drogas en su país y con ello abatan la demanda que existe, el problema no estará resuelto”.

