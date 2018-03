Familias michoacanas del occidente del estado son beneficiadas en el IMSS

LA PIEDAD, MICH., 20 DE MARZO DE 2018.- La Delegación Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Michoacán, recibió 35 sillas-cama que fueron donadas para los hospitales de la zona de Zamora, Los Reyes y La Piedad.

De acuerdo con el delegado del IMSS en Michoacán, Román Acosta Rosales, la finalidad es sumarse a la iniciativa del director general, Tuffic Miguel Ortega, con la cual se pretende que todas las salas de espera de los servicios de Urgencias y Terapia Intensiva del IMSS cuenten con silla-cama para familiares de pacientes hospitalizados.

Acosta Rosales aseguró que se realizó la gestión ante los empresarios usuarios del Instituto pertenecientes a la zona, quienes costearon la entrega y en esta ocasión se otorgaron 15 sillas-cama para el Hospital General de Zona No. 4 en Zamora, diez para el Hospital General de Subzona No. 7 en la Piedad y diez más para el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 17 en Los Reyes.

Cabe mencionar que partir de este año las sillas-cama son cien por ciento mexicanas, las fabrica un proveedor mexicano, el cual dona cierto porcentaje por cada una, lo que permitió bajar su precio de 3 mil 290 pesos el año pasado a 2 mil 800 pesos este año.

El proyecto de silla-cama, nació de una preocupación del Voluntariado IMSS sobre los largos tiempos de espera de los familiares de pacientes hospitalizados, cuya estadía promedio es de hasta 8 días.

Una sola silla-cama beneficia al año a mil 95 familias y a casi 11 mil mexicanos a lo largo de la vida útil de la silla.

Todas las sillas-cama cuentan con una placa donde se coloca el nombre del donante, para fomentar la transparencia en las donaciones.

Finalmente el Delegado del IMSS en Michoacán, dijo sentirse agradecido y motivado por la respuesta y compromiso que existe en los empresarios michoacanos ante acciones cómo está, por lo que refrendó su compromiso de seguir trabajando de la mano para el beneficio de más michoacanos.