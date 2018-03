Esta semana determinan las planillas de ayuntamiento en el PRD

MORELIA, MICH./ UN-26-MZO-2018/ El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Martín García Avilés, anunció que será esta semana cuando los dirigentes de los partidos políticos que integran la coalición Por Michoacán al Frente trabajen en la conformación de las planillas municipales.

“Yo espero que la tarde de hoy estemos con los distintos dirigentes para el armado de las planillas que tienen que ver con síndicos municipales y regidores, es decir lo que le toca a cada partido”, señaló.

En el mismo sentido abundó que luego de estas negociaciones, cada partido trabajará para ponerle nombre a los candidatos para las distintas regidurías y síndicos municipales y en lo particular en el Sol Azteca se hará la distribución proporcional entre las distintas expresiones del partido.

En la ya tradicional rueda de prensa, reconoció el trabajo que se realizó durante varios meses para que este fin de semana fuera aprobada por los consejeros estatales la lista de candidatos y candidatas a las alcaldías y diputaciones locales.

“Este fin de semana culminamos un largo proceso de negociación que hemos venido construyendo y el día de ayer en la sesión de consejo se dictaminó las candidaturas a diputados locales quedando de la siguiente manera: en Coalición PAN-PRD-MC 70 municipios; en la modalidad PRD-PAN, 7 municipios; PRD-PVEM, 20 municipios; PRD-MC, 1 municipio y en 14 municipios el PRD irá solo, esto en las alcaldías. Por lo que ve a los distritos locales tenemos en coalición PRD-PAN-MC, 16 distritos electorales; en candidatura común PRD-PAN, 2 distritos y PRD Verde en 6 Distritos”.

Sobre el proceso electoral en candidaturas federales señaló que este 30 de marzo iniciará el proceso de campañas por lo que en el primer minuto de ese día se hará una serie de actos simbólicos.

“Seremos respetuosos de este fin de semana que tiene que ver con actividades de una religión en lo particular y nosotros, obviamente obligados por la Ley, iniciaremos en el primer minuto del día 30 con un acto simbólico muy respetuoso. Eso no significa que no hagamos campaña a través de los distintos medios de comunicación masiva, sino que los eventos presenciales o de concentración masiva de militantes y simpatizantes no los vamos a realizar, lo haremos después de que pasen estas fechas”, indicó García Avilés.

Por otra parte, argumentó que el PRD es el único partido en Michoacán que volteó al sector indígena y que la lucha por los derechos de los pueblos originarios seguirá siendo una bandera para este instituto político.

“Finalmente decirles que sigue siendo el PRD el único partido que ha volteado al sector indígena, que este fin de semana realizamos un Coloquio Indígena donde se congregaron en el municipio de Erongarícuaro más de 80 comunidades indígenas y más de 50 autoridades tradicionales. El tema indígena no es menor por lo que nuestro partido seguirá caminando con sus causas”, concluyó.