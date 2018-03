Encabeza Gobernador destrucción de armas decomisadas en Guanajuato, Querétaro y Michoacán 

En esta acción se lograron extinguir un total de mil 900 armas de fuego, 838 de ellas largas de alto poder, mil 65 cortas, así como 53 mil 918 cartuchos de diversos calibres y 2 mil 167 cargadores decomisados en diversos operativos.

Logramos incrementar nuestro estado de fuerza en un 30 por ciento, a comparación de las últimas dos administraciones pasadas, destaca el mandatario Silvano Aureoles.

MORELIA, MICHOACÁN, A 16 DE MARZO DE 2018.- En Michoacán no vamos a dejar que nadie haga justicia por su propia mano y en esta determinación no habrá tregua ni cuartel; iremos por quienes cometen delitos hasta donde se encuentren y no permitiremos que se genere más daño e incertidumbre para las familias, aseveró el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.

Ello al presidir la ceremonia de destrucción de armas decomisadas por las Fuerzas Armadas en los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán, en la que se extinguieron un total de mil 900 de armas de fuego, 838 de ellas largas de alto poder, mil 65 cortas, así como 53 mil 918 cartuchos de diversos calibres y 2 mil 167 cargadores, todo ello decomisado en diversos operativos coordinados entre los tres ámbitos de gobierno.

En presencia del comandante de la XII Región Militar, general Javier Cruz Rivas, el titular del Ejecutivo Estatal agradeció el apoyo invaluable de las Fuerzas Armadas, quienes han jugado un papel fundamental para mantener el Estado de Derecho y la estabilidad en la entidad.

Compartió que su Gobierno ha logrado incrementar hasta en un 30 por ciento el estado de fuerza, comparado con las últimas dos administraciones pasadas.

Conminó a todos y todas para conformar una agenda en común que permita hacer un llamado al país vecino de Estados Unidos para frenar la incursión ilegal de armas de fuego que tanto daño le han hecho a México.