El triunfo de AMLO no garantiza el cambio de rumbo del país: Hernández Juárez

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-09-MZO-2018/ Acudir a votar será la mejor manera de impedir el fraude electoral aunque la victoria de López Obrador tampoco significará que cambie el rumbo del país, comentó Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.



Así lo hizo al reunirse con unos 150 agremiados de Uruapan y Apatzingán, para exhortar a los sindicalizados a mantener la lucha para que Telmex permanezca como una sola empresa y se evite la separación funcional de la empresa.



Respecto a la actitud del Institto Federal de Telcomunicaciones (Ifetel) señaló “están empeñados en obligar a Telmex a subsidiar a las empresas competidoras sin que inviertan en infraestructura, que paguen servicios a bajo costo y poniendo en riesgo la viabilidad financiera”.



Manifestó a los trabajadores el presidente enrique Peña Nieto empeñó su palabra en resolver el problema antes de que finalice su mandato; sin embargo, no pueden atenerse a esta esperanza ni a ruegos ni plegarias sino a acciones de lucha como los paros que han efectuado.



En torno al tema electoral llamó a participar en la jornada electoral “si hoy fuera la elección, ganaría López Obrador, por ello el régimen va intensificar acciones en este mes para que su candidato se acerque a ser el segundo lugar poder maniobrar un posible fraude electoral, ya que no se sería creíble que justicaran un triunfo desde la tercera posición”



Insistió en que los trabajadores deben acudir a votar porque es la única manera de reducir la tentación del fraude electoral.



De cualquier manera, subrayó, el triunfo de López Obrador no garantiza la resolución inmediata de los problemas estructurales del país, Hernández Juárez prevé una resistencia de grupos de poder que podrían en jaque al país para hacer quedar mal al presidente. De todos modos, el país merece darle la oportunidad a un cambio, finalizó.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0