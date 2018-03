El IMSS inaugura la exposición “Tiempos de Luz” de Arte Down

La obra plástica de 23 niñas, niños y jóvenes de la Fundación John Langdon Down se presenta en el Seguro Social con una selección de 27 piezas, entre pinturas, esculturas y grabados.

COMUNICADO No. 070/CIUDAD DE MÉXICO A 24 DE MARZO DE 2018.- La exposición “Tiempos de Luz”, muestra de 27 piezas que comprende pinturas, esculturas y grabados realizados por 23 artistas de la Escuela Mexicana de Arte Down, perteneciente a la Fundación John Langdon Down, se presenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Director General del IMSS, Tuffic Miguel, inauguró la exhibición que permanecerá abierta al público en el vestíbulo de las oficinas centrales del Instituto, de manera gratuita, hasta el 30 de abril de 2018, de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.

El titular del Seguro Social destacó que a lo largo de sus 75 años de existencia, el Instituto ha sido un gran promotor de la cultura; en diversos hospitales así como en las oficinas centrales, se han montado exposiciones de importantes artistas, la más reciente del maestro Federico Cantú.

Del acervo de más de 300 obras de la Escuela Mexicana de Arte Down, en el IMSS se hizo una selección de 27 obras que, subrayó Tuffic Miguel, han sido expuestas en museos y galerías de ciudades de tres continentes, por lo que calificó como muy gratificante para el Seguro Social abrir sus puertas a esta muestra.

Agradeció a la Presidenta Fundadora de la Fundación John Langdon Down, Sylvia García Escamilla, y a los artistas de la Escuela Mexicana de Arte Down, por compartir con el Seguro Social la muestra artística que transmite su gran talento.

En su oportunidad, la maestra García Escamilla agradeció al IMSS por brindar un espacio para mostrar el trabajo de los artistas que viven con síndrome de Down, y destacó que en breve se realizará una exposición en La Haya, Holanda.

Por su parte, el Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social, Santiago De Maria Campos, destacó que esta exposición forma parte de la estrategia IMSS Cultural, cuyo propósito es reposicionar al Instituto como uno de los principales promotores del quehacer cultural en nuestro país.

La Fundación John Langdon Down se fundó hace 46 años y ofrece atención educativa formal, médica y psicológica a niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down, además de actividades deportivas, artísticas y capacitación laboral.

Uno de sus principales programas es la Escuela Mexicana de Arte Down, donde se promueve la expresión y la comunicación de las personas que viven con el síndrome a través de las artes plásticas, así como el desarrollo de su creatividad por medio de talleres de pintura, grabado y escultura.