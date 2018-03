Diputados y alcaldes pueden hacer campaña y seguir en el cargo

Revoca TEEM acuerdo que obligaba a diputados y alcaldes a separarse del cargo

Presidentes municipales, sindicos, regidores y diputados locales que pretendan reelegirse podrán mantenerse en funciones y realizar sus campañas proselitistas

MORELIA, MICH./ MIE-14-MZO-2018/ Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) revocaron el acuerdo 104 del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que obligaba a los servidores públicos a separarse del cargo 90 días antes de la jornada comicial, como lo señala en sus artículos 19 y 21 el Código Electoral del estado.

Ello implica que los presidentes municipales, sindicos, regidores y diputados locales que pretendan reelegirse podrán mantenerse en funciones y realizar sus campañas proselitistas.

Los recursos de impugnación al acuerdo 104 del IEM los presentaron por separado los presidentes municipales de Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar; de Penjamillo, José Leyva Duarte; y, de Tarímbaro, Baltazar Gaona Sánchez, así como los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), con el argumento de que la separación del cargo durante tres meses rompe con el principio de continuidad a las acciones de gobierno, que fue el que dio origen a la figura de reelección.

Magistrados apoyaron la ponencia que presentó Salvador Alejandro Pérez Contreras con el argumento de que ya hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tutela la continuidad.

“Si la Constitución federal no me obliga, la secundaria por tanto no debería obligarme, porque de lo contrario estás violentando el principio de igualdad entre ciudadanos. La norma no debe ser discriminatoria, por qué nada más a mi como presidente o diputado me obligan a separarme y no a los demás en otra función pública”, explicó Pérez Contreras, en entrevista posterior con medios de comunicación.

A su vez, el presidente del TEEM, Ignacio Hurtado Gómez, dejó en claro que un aspirante a ser reelecto no podrá participar en actos proselitistas durante su horario laboral; no deberá utilizar las redes sociales institucionales para promocionarse ni difundir obra pública o utilizar recursos humanos y públicos con fines electorales.

“No es que el tribunal esté dando un cheque en blanco, la equidad y la imparcialidad del proceso en estos casos está garantizada, porque la ley así lo establece, porque hay criterios de jurisprudencia”, acotó.