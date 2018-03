CAPASU y Gobierno Municipal Conmemoran el Día Mundial del Agua

Exhortan a las nuevas generaciones al cuidado y uso responsable del agua potable.

BOLETÍN 028/ CAPASU 2018/URUAPAN, MICHOACÁN A 22 DE MARZO DE 2018.- “Cuidar y resguardar nuestros recursos naturales para las nuevas generaciones, es una tarea que hoy emprendemos desde el organismo operador, trabajamos a diario con nuestros niños en el municipio para que sean promotores y agentes de cambio para el cuidado de nuestro líquido vital”, señaló, Juan Daniel Manzo Rodríguez, Director General de la CAPASU, en el marco del acto conmemorativo al Día Mundial del Agua que se realizó en la escuela primaria Venustiano Carranza

.

Resaltó que este día es una fecha propicia para impulsar la cultura del uso racional, responsable, pero sobre todo hacer un llamado a no desperdiciar el vital líquido, que dijo, se debe de cuidar como el elemento más preciado para el desarrollo de nuestra vida y actividades diarias que tenemos los ciudadanos.

El titular del organismo operador, mencionó que cada día se trabaja para mejorar el servicio a la ciudadanía, entregando agua de calidad que cumpla las normas oficiales de potabilización y cloración, añadió que través del departamento de Cultura del Agua diariamente se trabaja con decenas de niños en materia de cuidado del agua desde el primer museo del agua que instaló la CAPASU, que ha recibido a poco más de 8 mil niños y que tendrá una inversión importante para la digitalización.

Por su parte, Jesús Mariano Torres Santoyo, secretario particular del alcalde Víctor Manuel Manríquez González y en su representación, invitó a niños y maestros a realizar un compromiso mutuo para no desperdiciar el agua y evitar que se contamine de forma innecesaria, añadió que aunque aquí parece lejano, hay lugares del mundo como en la costa este de Sudáfrica, que ya no cuentan con este recurso natural, que es sinónimo de vida y se tiene grandes problemáticas.

Durante el evento se premió a los tres primeros lugares del concurso de dibujo que con motivo de esta celebración se realiza entre cientos de niños de diversos centros educativos y que tiene como fin el cuidado de este recurso, el primer lugar fue para Luis Antonio Álvarez Vidales, alumno de 4º año de la escuela primaria Francisco J. Mújica, el segundo puesto lo obtuvo María Elvia Quezada Mendoza, del sexto grado del Colegio Uruapan. Mientras que el tercer sitio fue para Alan Uriel Mata Bucio, de sexto grado de la primaria Venustiano Carranza.

Al evento asistieron el Director del Plantel, Luis Cuevas Molina, Nicolás Zalapa Vargas, Jefe de la Unidad de Servicios Regionales, Luis Manuel Gallardo Téllez, regidor de la comisión de salud, personal docente y niños del plantel.