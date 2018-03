Arranca campaña Cocoa Calderón por la Diputación Federal en Morelia

Arranca campaña Cocoa Calderón por la Diputación Federal del distrito 10 de Morelia

Puso al servicio de este distrito su experiencia, su capacidad de gestión, su espíritu de servicio, sus valores, para poder conseguir los recursos para mejorar la ciudad.



Morelia Michoacán a 30 de marzo de 2018. En el Barrio de Fátima, desde la casa donde vivió con sus padre, este día Cocoa Calderón arrancó campaña como candidata Independiente por la Diputación Federal del Distrito 10 de Morelia, rodeada de vecinos, amigos y equipo de voluntarios Cocoa aseguró que irá a las colonias, a las plazas, a los mercados, y si la invitan estará en las casas de los Morelianos del distrito, con el firme compromiso de escuchar, para poder conocer problemas y juntos buscar la forma de resolverlos.

La candidata independiente señaló que el trabajo con los vecinos de las colonias es fundamental para acercar sus propuestas la ciudadanía, pues “no se necesitan los grandes mitines si como hoy nos reunimos a dialogar, ya que ustedes quienes saben que se necesita en cada colonia, y nadie más que los vecinos y familiares, me conocen, conocen mi trabajo, y me siento parte de esta comunidad. Ustedes son los mejores portavoces de esta campaña, porque saben que mi compromiso con la ciudadanía ha sido siempre y que continúa siéndolo” aseguró.



También, garantizó que esta campaña será de calle, ya que en este distrito viven cerca de 100,000 familias, por lo cual, será una campaña totalmente de tierra, pues la intención es acercarse, escuchar, para poder conocer los problemas y para que junto con los ciudadanos busquen la forma de resolverlos.

Si bien, en el Distrito Federal 10 de Morelia se concentra en el comercio, especialmente al por menor, además existe un importante sector de servicios, hospedaje, alimentos y bebidas, micro pequeñas y medianas empresas que necesitan apoyo y fortalecimiento, principales fuentes de empleo de las y los morelianos; además es un distrito lleno de universidades, donde vienen jóvenes de todo el estado, a estudiar, a aprender, llenos de sueños e ilusiones.



Por ello, hizo un llamado a todos estos sectores para hacerlos parte viva de las decisiones y la vigilancia de lo público, que sean actores activos de la vida de nuestra ciudad, “Quiero seguir trabajando por ti, pongo al servicio de este distrito mi experiencia, mi capacidad de gestión, mi espíritu de servicio, mis valores, para poder conseguir los recursos para mejorar nuestra ciudad en todos sus sentidos, para que las leyes que tenemos estén apegadas a la realidad y a las prioridades de los ciudadanos” señaló.

Así mismo, señaló que muchos morelianos se sienten inseguros, especialmente en los cajeros automáticos y en las calles al caer la noche, a decir de la candidata se requiere además de mejores policías un sistema de acompañamiento a víctimas, integral y que los proteja y acompañe para resolver su situación de la mejor manera.



De esta manera, explicó que cada vez existen mayores necesidades metropolitanas y los retos que implica una Ciudad cada vez más grande, deben ser considerados. Muchos morelianos viven a las afueras y trabajan en la zona central de nuestra ciudad, por lo que se requieren opciones de transporte de calidad y dignas, calles en buenas condiciones para los que tienen auto, paradas de autobús iluminadas y seguras. Las colonias más alejadas y las tenencias también necesitan esas opciones de transporte para que puedan acercarse y tener mayores oportunidades de empleo y estudios.

Por eso, aseguró es importante la participación ciudadana, que los encargados del orden sean tomados en cuenta, pues ellos conocen la realidad de sus colonias y pueden ayudar a la autoridad para establecer las prioridades de los ciudadanos.

Además, confió en que la ciudadanía conoce su trabajo, entrega, que no comenzó ahora, si no que tiene toda su vida “en mi vida he luchado por democratizar nuestro país, por mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos, por mejorar la educación, porque los indígenas puedan ser considerados y valorados, por que los artesanos puedan recibir los justo por sus obras de arte, por las mujeres, para que seamos consideradas en los espacios de toma de decisiones, por los jóvenes, para que sus ideas cuenten y sean consideradas entre otras causas. Mi trabajo ha sido siempre por lo que más te importa” finalizó.