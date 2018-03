A erradicar la discriminación desde el hogar convoca Nalleli Pedraza

MORELIA, MICH./ DOM-04-MZO-2018/ La lucha contra cualquier forma de discriminación en Michoacán y en el país debe reforzarse, así como fortalecerse la cultura de tolerancia y respeto en todos los sectores de nuestra sociedad, subrayó la diputada local Nalleli Pedraza Huerta, quien llamó a instrumentar acciones para que desde el propio hogar se abata la discriminación.

Luego del que pasado primero de marzo se conmemoró el Día Internacional para la Cero Discriminación, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, puntualizó que combatir la discriminación es tarea de todos, ya que de lo contrario se limitan las oportunidades de desarrollo, crecimiento y se genera violencia.

Resaltó que desde el Congreso del Estado, con el apoyo de los diputados del PRD presentó una iniciativa de reformas al Código Familiar del Estado para erradicar toda forma de discriminación dentro de la figura del matrimonio, medida a la que se sumaron propuestas de otros grupos parlamentarios y se aprobó, a lo que se han sumado otras propuestas que se han promovido para combatir la discriminación y garantizar el respeto a los derechos humanos.

En ese mismo tenor, dijo que con la convicción de contribuir al combate de toda forma de discriminación, en particular la que tiene que ver con el acceso a los derechos por motivos de salud, también presentó la iniciativa de Ley de Gestación Subrogada del Estado que busca garantizar el acceso a mecanismos de reproducción asistida por parte del Estado para que toda michoacana y michoacano pueda disfrutar del derecho constitucional a la planificación familiar.

Nalleli Pedraza recordó que en el 2013 la Asamblea General de la ONU proclamó el 1 de marzo como el Día Internacional para la Cero Discriminación con el objetivo de fomentar la tolerancia y el respeto a las diferencias, fecha que es una oportunidad para que todos los gobiernos revaloren las estrategias que están implementando en la materia y se fortalezcan en pro de todos los ciudadanos.

Desde el inicio de esta Legislatura y consciente de que es necesario crear ordenamientos legales específicos en materia de derechos humanos estrechamente relacionados con la protección del derecho a la no discriminación, se han presentado propuestas legislativas en la materia, no obstante, reconoció que es necesario que se continúen fortaleciendo las acciones, no sólo con leyes, sino con acciones concretas por todos los niveles de gobierno y desde el hogar.

La diputada Nalleli Pedraza reconoció que en nuestro estado existen valiosos esfuerzos en esta materia, incluso el Gobierno del Estado ha impulsado acciones y programas mediante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, pero consideró, que es indispensable también la sociedad y ayuntamientos trabajen en la misma dirección.

En ese contexto, subrayó que es necesario instrumentar acciones para que desde el propio hogar se abatan concepciones discriminatorias, ya que la estadística señalan que el 36 por ciento de las discriminaciones ocurre en el hogar, en donde las víctimas en un 59 por ciento aseguran haber recibido agresiones verbales, mientras que un 13 por ciento fue echado de su casa y un 6 por ciento recibió agresiones físicas.