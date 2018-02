Unión de sectores, prioridad para Toño García

* A su paso por el estado, Toño García se ha ganado el respaldo de miles de militantes afines a su proyecto político

MORELIA, MICHOACÁN. 02 DE FEBRERO DE 2018.- Agradecido con los sectores que lo han respaldado en su precampaña al Senado de la República, Antonio García Conejo se comprometió a regresar a los municipios y comunidades visitadas, a fin de resolver sus principales problemáticas.

Al mostrar seguridad en que será el próximo abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Senado, el hoy diputado local subrayó la necesidad de enfocar el trabajo del Legislativo en potenciar el desarrollo socioeconómico del país.

“Lo más importante para mí será regresar a los municipios y comunidades que mayores carencias padecen. No podemos enfocarnos únicamente en proponer sin cumplir, no es mi esencia, no es mi estilo”.

Dirigiéndose a los sectores que lo han respaldado, entre los que destacan empresarios, transportistas y productores, Toño García dijo ser la mejor carta para representar al sol azteca en la contienda del próximo 1 de julio.

“Con éxito, hemos recabando propuestas e inquietudes de diversos sectores. Sólo mediante la suma de fuerzas podremos hacer de Michoacán un mejor estado, priorizando las principales necesidades de las y los ciudadanos”.

A días de consumar su gira proselitista por Michoacán, no sólo se dijo agradecido sino que además se comprometió a responder con oportunidades de crecimiento, en caso de consumar sus aspiraciones político-electorales.