Sigue abierta la convocatoria para integrar la Policía de Uruapan

URUAPAN, MICHOACÁN; MIÉRCOLES 07 DE FEBRERO DE 2018.- La convocatoria para ser parte de la Policía Michoacán, división Uruapan, aún sigue vigente, por lo que las autoridades municipales, encabezadas por el edil, Víctor Manuel Manríquez González, continúan haciendo extensiva la invitación a todos aquellos ciudadanos que deseen servir a esta localidad.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Eduardo Rincón Chávez, informó que los documentos oficiales de los interesados, también son recibidos en Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la cual se localiza en la calle Naranjos esquina con Eucaliptos en el fraccionamiento Miraflores y en el Portal Santos Degollado en el centro histórico; además, se encuentran a disposición los teléfonos 52 4 06 20. El servicio de atención es de lunes a viernes en un horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde.

Los requisitos básicos para ingresar a la Policía Municipal: ser Mexicano de nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, tener entre 18 y 40 años de edad, estatura mínima 1.60m para hombres y 1.50m para mujeres, estudios mínimos secundaria concluida, cartilla militar liberada, no tatuajes visibles, no estar sujeto a ningún proceso penal ni haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de delito doloso, no consumir sustancias psicotrópicas, no padecer alcoholismo, no ser ministro de culto religioso, gozar de buena salud física y mental y acreditar los exámenes de control y confianza.

Asimismo, Rincón Chávez hizo extensiva esta invitación a la población en general, a fin de trabajar en pro de la seguridad y disminuir los índices delictivos, por lo que la persona que se encuentre interesada podrá acudir a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para solicitar mayores informes.