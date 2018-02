GRINGA, GRINGA: Santo que zurra y mea…

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-16-FEB-2018/ “Como gallina recién comprada” llegó Peter PANcartel al tricolor, a registrarse, ver para creer, Caldo Mehacías le tenía sentenciada la derrota a Peter, ahora resulta que son aliados, no cabe duda en la polaca comen “eses” y sonríen…



Pos ay tan los priyistas por un lado unos sienten que son regiburros, y hasta las mujeres de los susodichos se creen que caminan sobre implantes, perdón, sobre nubes, no se vayan a caer.



Peter se agringa porque pretende dejar las dos primeras regidurías a los vivales, en lugar que las entregue a sus cercanos para continuar con la influencia en el poder, digo, en caso de que no le favorezcan los números.



Porque se atarantó al no hacer alianzas verdaderas con nadie, finalmente de palabra y nada es lo mismo, demostró incapacidad de negociación política. ¿O tendrá una “nueva” alianza?

Pos con la prietita (Morenaza) andan coqueteando varios quieren la candidatura a la presi, tan revuela el agua que hay pa todos, Choncho Amarres, Rafa Ortiz, un ex diputado local priyista, un ex diputado federal perredista, quieren ser candidatos morenos, pero pos… Choncho Amarres la tiene más segura.



Y pos mientras eso sucede en Morena, el PES se lleva a Fausto Pellejo como candidato para la presidencia de Morelia, tremendo chipote al PRI, bueno finalmente el comisionado Alfredo Castillo de arena, puso a Peter PANcartel, en Uruapan ¿porqué Fausto no?



Y al líder perredista Martín García le afloró lo corriente, eso de apostarle a la crítica a una doña de respeto para los uruapenses, fue muestra de su cultura, ya parece la traviesa, burro a más no poder, misógino…



¿Por qué culpan a Marinela peluches? Del fracaso del frente en Uruapan, si no solamente fue ella quien solicitó audiencia con Vicko Manrico, también la regi Adys.



Ahora se oyen las patadas de ahogado y los perruchos le apuestan a la presión para que Anaya, haga una llamada a Doña Peluches y le ordene declinar, si Chucha y sus calzones ¿será posible? Los amarillos dicen que si lo van a lograr, los azules dicen que “voy polla”.



Al menos en sus filas ya tiene la panista apoyos de militantes perredistas, panistas y verdes, ¿asi o más clarito?, la señora que consideran decrépita, ha demostrado capacidad política y resultados positivos.

Para empezar el domingo sabremos quien van a las candidaturas federales y a las pluris, de ahí se desprenden varios temas, a ver Ángel Cerillo quiere la norte y Chiflaculo, lo apoya con todo.



Los aspirantes cercanos a Niko Si jala, los pone en riesgo el amor priista que tiene el diputado local, al que ya le levantaron la canasta de los huevos de oro, por andar de coqueto y jalar de más.

Rumoran que hasta entregó el anillo, y felices los cuatro, así de claro la polaca, la mezcolanza de colores, como martes de carnaval, bien coloridos, amarillos con azules, azules con verde, rojo con café y naranja, en fin, pinche desmadre traen.



El grupo de Ramoncito puede apoyar a Vicko Manrico, y con el trabajo que ha realizado Monchis, tras bambalinas, puede inclinar la balanza, se sabe de las charlas que ha tenido con Marínela Peluches, y se antoja difícil que apoye a Peter, por su cercanía con Caldo Mehacías y el pleito entre las mujeres de ambos.

En último y remoto caso, Vicko desiste de la candidatura, no lo ha hecho, pero si lo ha dicho, Gema del Río se va a la diputación federal, Vicko a la pluri de ADN, corriente perredista a la que pertenece y la presidencia la entregarían.



Pos ya andan las chicas en chinga trabajando para tener, nadie la baila sín huarache, hay quienes le apuestan al novio, otras al intelecto, las menos, bueno hay aboneras, empresarias, ups, hay de todo y bien echo las mujeres tienen la última palabra pero ir con el más guapo no funcionó…

El trabajo habla por cada quién, llegó el momento de votar por la persona y no importa el partido político, porque por un lado critican a los candidatos y por otro se alían con los partidos a los que pertenecen, ay ta Morena, el chile de todos los moles, no que no querían desecho político, no hay más.



Pos será el sereno, estamos en tiempo de cicatrización al interior de los partidos políticos, pero parece que está complicado y hay que ver si Anaya le hace manita de puerco a Marinela Peluches, cambiara el panorama político en Uruapan, porque entonces la doña con quién se va ¿con Peter? Ups.

Pos así las cosas, ay van, finalmente todo es lo misma, mima porquería, mismas caras, mismos partidos, mismas mañas y mismos actores, chingao, por GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.