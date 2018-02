GRINGA, GRINGA: El mes del amor en el año de Hidalgo

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-01-FEB-2018/ “Morena, morenaza eres así o te dan grasa” simplemente es un partido político propiedad de AMLO se ha convertido en el nido de los desahuciados, de los mal querido, de los perdedores y de los… en fin, es el chile de todos los moles.



Panistas, priistas y perredistas integrados al proyecto Morena ¿Por qué será? Finalmente para depurar a los partidos políticos hacía falta un proyecto como Morena que albergara a quienes no encontraron oportunidad real en otros partidos políticos.



Y aunque la rumorología no es más que eso “rumores” trascendió que a Nacho Campestre ya lo abrieron, es decir, ya no le permitirán acceso a las reuniones de trabajo del ayuntamiento, porque pertenece a otro proyecto ajeno al PRD y punto.



Nacho Campestre, después de recorrer todas las corrientes perredistas y no encontrar la candidatura que anhelaba, se fue con Morrón a Morena, en dónde si rencontró lo que deseaba, pero falta ver si gana en la contienda.



En el tricolor las cosas andan igual o pior, los Orihuela se llevan carro completo, en Uruapan apoyan a Peter PAN Cartel, quien a su vez apoyó a su “amiga” Selenota, ahora precandidata a la diputación federal.



Selenota en cuanto le dijeron rana, saltó a pedir apoyos de todo tipo, hasta carros prestados anda pidiendo, así las cosas, porque a decir verdad esta pre candidata, no tienen dinero para hacer una campaña, a menos que su amigo Peter la pague, pero ni para la de él tiene.



Al margen de lo que dispongan los órganos electorales, una campaña modesta requiere 20 melones, una contienda competitiva de 25 a 30 y si quieres ganar pos de 40 y hacia arriba. En la pura jornada electoral, para la movilización, hay que repartir 10-12 melones. De una vez que le midan el agua a los uchepos.



Pos Peter se siente el candidato a la presidencia, por lo tanto ya está integrando la planilla con puro perfil finolis, pomadoso y cremoso. Nada de lacras. Para prensa presume tres personas “son buenas y me han salido baratas, con mil al mes las he maiceado desde que estaba en Canaco”



Lo pior del caso es que cuando se trata de candidatos pobres como es el caso de Selenota, simplemente piden dinero “apoyos” y pos ¿qué aporta? ¿Con qué y cómo paga? Porque el que pide fiado tiene que pagar…



Pero el tricolor no es propiedad del ex presidente de Canaco, hay fila y todos quieren, si no les toca pos se van con otro partido, como la saben hacer, pero pos pa ser candidato necesitan no haber actuado, porque solamente sin películas (narcovideos) se pueden llegar.



Muchos quieren pero fueron actores de esas producciones videográficas y por lo tanto quedan fuera automáticamente, aunque, hay que ver si en versdad son estrictos con el tema o solamente utilizan el pretexto para sacudirse la basurita y las pulgas, con eso que todos se sienten merecedores.



En el perderé no cantan mal las rancheras, pero parece que Vicko Manrico perdió un ratillo el piso y eso provocó que los panes fueran solos, cuantas veces Adys Oliva Magaña, pidió al preciso audiencia, pero nooo, ¿cómo? Si el preciso estaba encapsulado, ahora ay tan las consecuencias, en Uruapan no hay frente.



Pos será el sereno pero la Doña le va a quitar votos, no solo los que le dio para ganar, otros que se llevara de los empleados molestos, porque les quitaron sus compensaciones, les pidieron cooperachas a granel, les trataron mal, los pusieron a disposición por lo huevos de algunos secretarios, en fín, asuman las consecuencias.



En Morena va Ramona Sánchez, bien aconsejada y asesorada por “el relojes, pero pos, hay que ver si se registran más gallos, finalmente va a quedar quien AMLO diga, tenga o no honorabilidad, sea o no reconocida o reconocido, en fín.



Las cosas se ponen calientes, y por el que se agringuen no llega, solamente hay una presidencia burricipal y hartos candidatos, así las cosas, Vicko esta encaprichado y quiere la diputación norte, pero ¡oh! Sorpresa Ángel cerillo también la quiere, los amigos se pelean.



“cuál de los dos amantes sufre más penas” el que se va o el que se queda, Vicko y Cerillo hicieron juntos la campaña, ahora van peleados, cómo recuerdo el 2015 cuando al y Ramón, sentían que ya la tenían, misma historia mismos errores…¡aguas!



Luego no digan que esta Traviesa advirtió que la soberbia solamente genera derrota, que la ambición lleva a cometer graves errores soberbios, por considerar que son mecías, siempre sucede, quieren seguir bájenle de yemas.

Pero como en Uruapan “el preciso hace posible lo imposible” ganará, ey… ¿así? Solamente con su juego mesiánico, haciendo posible lo imposible.

Y ¿Si hacen posible lo imposible? Porque no regresan a Vicko Manrico a su estado natural, aquel hombre sencillo, humilde de corazón, saludador y desmadroza, el que queríamos todos, el amigo que se perdió en medio del poder, ese si gana, a ese Vicko lo quieren, al actual no.

Y pos será el sereno pero hay interese económicos muy cañones en esta contienda política, asi que no queda más que analizar, revisar, y ver el fondo del tema, no quedarnos con la información que escuchamos de los propios candidatos…



Por cierto Vicko Manrico ya está haciendo lo “mesmo” que Caldo Mehacias, entregando una cuartilla llena de letras amontnadas, sin ton ni son, en las que presume 400 obras de infraestructura urbana, y otros logros ¿en serio cree que los ciudadanos leen eso? Mismos vicios, lo pior lo que tanto criticaron… es el colmo.



Estar atento La lucha encarnizada del poder por el poder inició, Uruapan no será excepción, por lo tanto, ponte atento ya… de lo contrario GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN, CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.