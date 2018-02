GRINGA, GRINGA: Aparición mariana

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SAB-24-FEB-2018/ ¿Será vaticinio? El cartel de domingo de ramos que ganó el concurso, es una maría con tonalidades azules, será que en la contienda sucederá igual y MarInela sea la elegida del señor.

Los perredistas dijeron una y otra vez, que haría manita de puerco a Marínela Peluches para que determinara ir en el frente, advertí lo esta traviesa que no sería así, ahora ay ta, solititos…

Choncho amarres, va por el PES; finalmente, ante la situación del PRD y PAN este priista les puede quitar votos a los tricolores ¡aguas!

El diputado Al anizzz que presume de conocimiento legislativo y de ser un hombre capacitado, escribe Hasta por asta, es el colmo, parece regiburro.

Pero pos pedirles intelecto es mucho, las drogas matan neuronas, todos quieren ser diputados, regidores, los perruchos se pasan, no es propio de un partido, basta ver a los integrantes del ayuntamiento, votando sin ton ni son, las cosas y Vicko colmilludo…

Pos Vicko Manrico a poyo al presidente de Salvador Escalante (Jesús Lucas) para que contienda por el distrito 09, acción que le quito la posibilidad a Mayra Xiomara de llegar. Cambiaron género, pos una raya más al tigre, porque Vicko ya había comprometido palabra de apoyo a la legisladora burricipal, pero pos así mero son las cosas.

Ahora si es creíble que el PRD va a la contienda con cualquiera que no sea la corriente ADN a la que pertenece Vicko Manrico, es decir dicha corriente va sola a la contienda porque es un grupo de poder al interior del amarillo que siente que todo lo puede y si, si es poderoso.

Pos parece que no han logrado entender que este periodo de receso es para sanar heridas al interior de los partidos, “si te ofendí, perdón” pero pos no, siguen la soberbia a flor de piel, siguen con el orgullo en la mano y en la maceta ¡ qué tienen?

En el tricolor Peter PanCartel, el impuesto por el comisionado castillo, no ha logrado ponerle ni un curita a la cicatriz, su actitud está llevando a las masas en busca de otro candidato que lo valore, parece que el candidato además de codo tendrá poca capacidad para sanar heridas, y castillo no vendrá a resolverle el tema, yo lo puso de candidato ahora que defienda la posición.

El que riendo la hace llorando la paga, así dice el dicho, no vaya a ser que aquellos cuya intención es reir, terminen con lágrimas en los ojos cuando pierdan, más por las circunstancias que hay con Choncho Amarres, al menos le quita la mitad de votos al PRI y lo manda a tercer lugar.

Ah pero con los don millones de pesos que un ex diputado le dará a Jaimito Heredia, pos con eso levantan la campaña, aunque el exdiputado comenta que no apoyará a su ex amigo peter, pos si le dará a Jaimito, falta ver si cumple, no vaya hacer como con los apoyos fantasma.

Pero pos la clase política así se las gasta, ay ta aunque no es políticos se anda acomodando por onde quiera Rafa Ortiz padrino a los tortilleros para destape como ´presunto candidato” se la quiere comer a Choncho Amarres… ups pes…

La que se quedará con las ganas de la silla de Xiomara es Yolis Bernal, no para sentarse ni por un momento, porque la regidora traicionada por Vicko regresa y no lo que se llevó, el corazón de algunos…mal pensaos.

Pues Vicko está contento, tanto que confundió la leche con la magnesia y llamo directoras a Memo y a Galinzoga, es decir, les cambió el género ¿Sabe algo? O lo hace al tanteo.

Y hablando de las directoras de cultura y turismo, que expliquen porque hacen los carteles en lasser, o sea, hacen 100 y cobran cien mil, como ahí no se puede fiscalizar con precisión ¿Piden facturas alteradas? Cuántos hicieron facturan 10 mil y hacen 10 en láser año de hidalgo, parecen revisteros, improvisados ojos regiburros, cuidan los centavos y descuidan los pesos, polaca al fí.

Dar de que hablar es la mera tarea de los regiburros con temas que los deje ver como defensores, cuando en realidad no pueden peliar ¿cómo? Tienen compromisos, ´personas en nómina, aviadores y pos beneficios varios, aytán.

Pos las campañas ay van se antoja panorama dificeeelll ( diría el candidato priista, ex preciso) pero no imposible, todos tienen la misma ventaja y las mismas desventajas, al menos todos son de lo pior… ay perdón de lo mejor, ups ya no sé pero así como no “sabiendoo” GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJE SE CHINGA.

FE DE RATAS.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.