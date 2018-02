El principal servicio ecosistémico de bosques y selvas es el agua, pero la civilización sigue sin entenderlo: INIRENA

MORELIA, MICH./ LUN-26-FEB-2018/ Los bosques y las selvas, no solo producen madera y resina. De hecho, su principal servicio ambiental es la producción de agua pero la gente no lo sabe. No ahora, pero cuando abra la llave de un grifo y no salga agua, entonces lo tendrá en cuenta y empezará a preocuparse en resguardar estos ecosistemas que son fundamentales para la vida orgánica en el planeta, sostuvo el Dr. Alberto Gómez-Tagle Rojas, al abrir hoy esta mañana el curso Introducción a la Ecohidrología: funcionamiento hidrológico, flujo de agua y servicios ambientales en ecosistemas terrestres en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El Dr. Alberto Gómez Tagle Rojas, docente investigador del INIRENA, dejó este mensaje a los participantes de este curso, desde la Unidad de Ecohidrología del instituto en las inmediaciones de Umécuaro al sur del municipio de Morelia, donde prepara detalles para realizar allí las prácticas del campo del curso.

La hidrología es la rama de la ciencia que estudia los procesos del ciclo hidrológico en un sentido amplio; en tanto que la ecohidrología, es la rama científica que estudia el funcionamiento hidrológico de los ecosistemas considerando los componentes bióticos y abióticos así como la interrelación de estos a través de los flujos de masa y energía, desde el nivel de organismo o individuo (planta/árbol) hasta el nivel de la cuenca y paisaje. Y el agua un elemento crucial para la vida, su distribución espaciotemporal afecta y condiciona la presencia de los organismos vivos en todas las escalas.

El objetivo del curso Ecohidrología: funcionamiento hidrológico, flujo de agua y servicios ambientales en ecosistemas terrestres es proporcionar los conceptos básicos sobre los procesos hidrológicos de los ecosistemas con un enfoque de ecohidrología. Desde el principio, los talleristas estarán en condiciones de conocer, comprender y analizar los principales procesos hidrológicos de los ecosistemas terrestres a escala de sitio o cuenca.

Además, los participantes conocerán y comprenderán los conceptos y la perspectiva de la ecohidrología y su vinculación la ecología, recursos naturales y ciencias ambientales. Este curso se centra en el funcionamiento ecohidrológico de los ecosistemas terrestres con énfasis en ambientes boscosos pero la información y métodos son transferibles a muy diversos ambientes tipos de ecosistemas desde ecosistemas de desierto hasta selvas tropicales.

El curso es organizado por el cuerpo académico Ecohidrología, cuerpos de agua y mitigación del cambio climático perteneciente al departamento de Ciencias de la Tierra del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales, que dirige la Dra. Alma Lilia Fuentes Farías.

Los talleristas son estudiantes de postrado (maestría y doctorado) y estudiantes de licenciatura de las áreas de las ciencias biológicas, agropecuarias, ecología y ciencias de la tierra interesados en temas de hidrología superficial y ecohidrología.

En la apertura de los trabajos, el Dr. Alberto Gómez-Tagle Chávez –el otro docente investigador responsable de los trabajos- dijo a los participante que empezaron la sesión en el Aula de Posgrado Melchor Ocampo del instituto, que, durante el desarrollo de los trabajos, aprenderá principios y conceptos de funcionamiento ecohidrológico de los ecosistemas terrestres y su aplicación en el análisis de procesos hidrológicos desde una perspectiva ambiental.

Agregó, que aprenderá conceptos de servicios ecosistémicos y la relación entre funcionalidad ecohidrológica y provisión de bienes y servicios ecosistémicos a las poblaciones humanas, enfatizando en los servicios de corte hidrológico.

Entre los temas que van a revisarse aquí están: Clima, hidrología, organismos y ecosistemas. Procesos del ciclo hidrológico, cuantificación y análisis. Precipitación: Causas, tipos y formas de precipitación. Cuantificación de la precipitación. Partición de la precipitación, interceptación y escorrentía caulinar. Precipitación bruta, precipitación directa, interceptación, escurrimiento caulinar o flujo fustal, precipitación neta.

Además, Escurrimiento superficial: Drenaje de las cuencas, orden y caudal de los cauces. Cuantificación de caudal en geometrías inestables y geometrías estables. Tipos de vertedores. Técnicas de aforo. Hidrogramas, caudales base y caudales de tormenta, entre otros.