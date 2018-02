Con miles de jóvenes Torres Piña cierra precampaña en concierto de rock

-Los jóvenes debemos deshacernos de la apatía y construir un México nuevo

MORELIA, MICHOACÁN, A 06 DE FEBRERO DE 2018.- Hoy nos toca a los jóvenes “deshacernos de la apatía y construir un México nuevo, pararnos en la primera línea y defender el país que heredamos”, dijo el precandidato a Senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Carlos Torres Piña.

Durante su último día de precampaña, Torres Piña se reunió con miles de jóvenes de todo el estado a quienes llamó a transformar el coraje, el rechazo y la apatía en rebeldía y asumirse como protagonistas para construir un país de todas y de todos.

En medio de un concierto de rock, Carlos Torres Piña aseguró que los jóvenes no están dispuestos a vivir mas en un país sin oportunidades del que tengan que irse para buscar una vida mejor.

“Estamos aquí, convencidos de que nuestras ilusiones y sueños no son imposibles. De que la utopía, que hoy sería un país que no existe, es posible si no lo propusiéramos”, señaló.

“Los jóvenes heredamos un país por el que tenemos que luchar para que deje de ser un país corrupto, injusto con sus jóvenes y violento con sus mujeres, un país de pobres y sin oportunidades”, aseguró

Ahora dijo Torres Piña, “nos toca a nosotros desechar lo que no sirve, los políticos corruptos que nos ahogan, las viejas prácticas. Todo lo que no nos representa. Pero esa no es una tarea que hagan los políticos. Esa es una tarea de un pueblo entero y a la cabeza de ese pueblo entero esta nuestra generación”.

Finalmente, Torres Piña invitó a los jóvenes a no se dejen convencer de que no se puede. “Aunque les repitan una y otra vez que debemos resignarnos y agachar la cabeza. Quienes se atrincheran en el «no», olvidan que el nuestro es un país de gente valiente”.

“Es el momento de recuperar con orgullo a nuestro estado y a nuestro país. Pero sobre todo, hoy nos toca sacar la casta por Michoacán, por nuestro estado lleno de hombres y mujeres valientes”, concluyó.