Suspende Profeco Casas de Empeño en Uruapan

URUAPAN, MICH., 22 DE ENERO DEL 2018.- Ante la “cuesta de enero” la Delegación Michoacán de la PROFECO vigila que los bolsillos de los michoacanos no se vean afectados, es por ello que implementó un operativo para vigilar las casas de empeño, el cual ya arrojó cuatro suspensiones, tres en Uruapan y una en Morelia.

En Uruapan, fueron suspendidas las casas de empeño “Prendal”, “Monte Provincia”, y “Casa Mazatlán”, por no tener exhibida toda la información respecto a los cobros que exigen las normas de Casas Prendarias, por no mostrar el interés en el monto total a pagar a los clientes y por no contar con el refrendo de registro ante el Registro Público de Casas Prendarias.

En Morelia, fue suspendida la casa de empeño “First cash”, ubicada en la tenencia de Santa María de Guido, debido a que el establecimiento contaba con la constancia ante el Registro Público de Casas Prendarias vencido, y dicho documento es necesario para poder operar, por lo cual los negocios prendarios se harán acreedores a una multa que será establecida por el Departamento Jurídico de la Delegación Michoacán de la PROFECO.

Es por ello que la PROFECO, recomienda a la población a que antes de optar por el empeño prendario, tomen algunas importantes precauciones antes de elegir una institución para hacerlo.

Es importante comparar las condiciones, comisiones, intereses, costo de almacenaje y Costo Anual Total (CAT), por lo menos de tres instituciones prendarias, antes de decidirse por una.

Las casas de empeño deben tener registrados su contrato de adhesión ante la PROFECO incluyendo las instituciones de Asistencia Privada, además de estar inscritas en el Registro Público de Casas de Empeño. Consulta www.burocomercial.gob.mx y rpce.profeco.gob.mx/casa_empeno.

Debes calcular, antes de empeñar sí lo que te van a prestar cubrirá tus necesidades y sí podrás recuperar tu prenda. Cuida tu capacidad de pago, no debe exceder al 35% de tus ingresos.

Cuando entregues tu prenda exige el contrato o documento jurídico prendario “billete” o boleta de empeño es tu derecho como consumidor.

Antes de firmar lee detenidamente las cláusulas del contrato en el que se establezcan los plazos, servicios extra como almacenaje, seguro contra robo, valor total de la pieza, entre otros, sino entiendes alguna de las cláusulas pregunta.

Si tienes duda, acércate al área de atención a clientes de la institución prendaria. Deberán explicarte a detalle todo el proceso, las opciones y los recargos, en caso de presentarse.

Evita tratos con personas ajenas a la casa de empeño, ya que arriesgas tu patrimonio y la devolución de tu prenda. No contrates en casas de empeño que no tengan registrado su contrato de adhesión en PROFECO o que no estén inscritas en el Registro Público de Casas de Empeño.

Al momento de desempeñar revisa que se trate de tu prenda y que no tenga alteraciones o daños. De ser así, no la aceptes hasta aclarar la situación de menara inmediata.

Si empeñas algo y no tienes dinero para recuperarlo, la prenda saldrá a la venta, en este caso tienes derecho a saber en cuanto se vendió para que te paguen la demasía.

Acércate a la PROFECO que esté más cercana a tu domicilio ante cualquier duda o incumplimiento del proveedor llama al 01 800 468 8722.