Suspende Profeco 6 establecimientos en Uruapan

URUAPAN, MICH., 25 DE ENERO DEL 2018.- Ante el compromiso del Gobierno Federal de redoblar la vigilancia en el interior del estado, la Delegación Michoacán de la PROFECO multó a seis establecimientos comerciales en la ciudad de Uruapan; a dos de ellos por expender alimentos caducos y a cuatro más por no exhibir los precios y comisiones que cobran al público.

De acuerdo con el delegado Federal en Michoacán de la PROFECO, Ildefonso Mares Chapa, se trató de la farmacia Guadalajara de la calle Emilio Carranza, colonia Centro y de la tienda Merza de la colonia Quirindavara, negocios en donde tras una verificación se detectó la venta de alimentos vencidos, los cuales fueron inmovilizados para que no se pudieran comprar ni comercializar.

De esta forma, explicó Mares Chapa se protege al consumidor, además de que los negocios serán multados por la PROFECO, por haber violado la Norma Oficial Mexicana NOM -051-SCFI/SSA1, la cual señala las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas y específica que los productos no deben venderse caducados.

Ildefonso Mares abundó que también fue suspendida la tienda de telas Parisina del Centro de la ciudad de Uruapan, por no exhibir los precios al consumidor en su área de Mercería, tal y como lo señala la Ley Federal de Protección al Consumidor, al igual que dos tiendas con venta de productos naturistas.

El negocio Waldos de la calle Emilio Carranza de la colonia Centro también fue suspendido, por no exhibir los montos a pagar por concepto de las comisiones por servicios. Es decir no especificaba esta tienda la cantidad por comisión por el pago del recibo del agua, luz, etc.

La sanciones a las que se harán acreedores aun se encuentra en dictamen, para determinar el monto de la multa.

De ahí la importancia de la participación ciudadana en la labor de la Procuraduría, pues sin las denuncias y las observaciones de las personas son necesarias al 01 800 468 8722, finalizó Mares Chapa.