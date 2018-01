Registra ADN 66 candidatos a municipios y 16 diputaciones locales

MORELIA, MICH; A 15 DE ENERO DE 2018.- En este proceso electoral, Alternativa Democrática Nacional (ADN) busca duplicar la presencia en los gobiernos municipales y crecer en diputaciones locales, manifestó Miriam Tinoco Soto, quien representó a las y los precandidatos que este domingo se registraron en el las oficinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Tenemos un equipo fuerte, que entrega resultados a la gente, en todos los municipios donde tenemos presidentes municipales y los distritos electorales, la gente es testigo del trabajo que se realiza; por lo que tenemos la aceptación de los habitantes y estamos seguros que vamos a mejorar lo que hasta hoy venimos haciendo”, expresó Tinoco Soto.

Además, señaló que la corriente que en Michoacán encabeza Carlos Torres Piña, ex dirigente estatal del PRD y precandidato a Senador, he venido creciendo exponencialmente y este proceso electoral no será la excepción, ya que dijo, se podrían consolidar como la primer fuerza del Sol Azteca a nivel estatal.

Dentro de los municipios donde participará esta corriente perredista, en diez, los presidentes municipales se registraron para buscar la reelección. Esto será en Uruapan, Paracho, Arteaga, Buenavista, Chucándiro, Morelos, José Sixto Verduzco, Jiménez, Tiquicheo y Tuxpan.

Algunos de los distritos para los que registraron precandidatos y precandidatas son Puruándiro, Maravatío, Paracho, Morelia en el distrito 10, Los Reyes, Pátzcuaro, Uruapan en los distritos 14 y 20, Huetamo, Múgica, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán y Tarímbaro; en los últimos dos se busca la reelección.

En congruencia con los lineamientos de paridad de género y la alianza con otros partidos, Alternativa Democrática Nacional llevará una gran cantidad de mujeres encabezando candidaturas por lo que habrá una gran cantidad de municipios gobernados por mujeres.

También algunos municipios donde ADN postuló precandidatos son Álvaro Obregón, Angamacutiro, Apatzingán, Aquila, Ario, Coahuayana, Coeneo, Copándaro, Churintzio, Huandacareo, Huiramba, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Nuevo Parangaricutiro, Panindícuaro, Purépero, Puruándiro, Salvador Escalante, Tanhuato, Tlazazalca, Turicato, Tzitzio, Venustiano Carranza, Yurécuaro, y, Zinapécuaro.

Así como en Angangueo, Áporo, Jacona, Juárez, Taretan, Vista Hermosa, Zacapu, Chilchota, Irimbo, Jungapeo, Múgica, Pajacuarán, Regules, Tarímbaro, Tlalpujahua, Nahuatzen, Tangamandapio, Jiquilpan, Tuzantla, Contepec, Chinicuila, Indaparapeo, Penjamillo, y Pátzcuaro.