Pondremos freno a la Reforma Energética: Toño García

Si Antonio García llega al Senado de la República, se comprometió a revertir los daños que ha causado la Reforma Energética

BOLETÍN PRD/MORELIA, MICH; A 28 DE ENERO DE 2018.- Diciéndose sabedor de las problemáticas socioeconómicas que generó la implementación de la Reforma Energética, el precandidato al Senado de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio García Conejo, resaltó la necesidad de que el Legislativo revierta los daños que, dijo, ha causado dicha medida constitucional.

A dejar las calumnias hacia su persona, convocó Toño García, luego de sostener que, en su paso por la Cámara Baja del Congreso de la Unión, se opuso a la implementación de las Reformas Estructurales que echó a andar el gobierno federal en turno.

“Yo fui uno de los que me opuse a la Reforma Energética, lo manifesté públicamente hice saber que la acción que estaban llevando a cabo de la Reforma Energética no era la adecuada. A pesar de que el gobierno federal actual implementó una campaña masiva hacia los ciudadanos, diciendo que lo que más convenía era hacer una reforma para bajar los precios de la gasolina, de la luz, yo sabía que no sería así y lo advertí”.

Durante una gira por los municipios de Jiquilpan y Zamora, agregó que, “la Reforma Energética promovida para modernizar y para impulsar la competencia era una vil mentira, porque lo que hicieron fue despojar a la nación de un recurso estratégico”.

En caso de ocupar una curul en la Cámara Alta del Senado de la República, se comprometió a revertir los daños que, enfatizó, han causado las Reformas Estructurales, “con la finalidad de responder a las necesidades económicas de una ciudadanía incapaz de responder a gastos excesivos en el cobro de la gasolina, la luz y demás servicios que se han venido elevando”.

“Vamos a buscar la manera de revertir esa reforma que desde mi punto de vista no ha traído ningún beneficio, si fuera una ley benéfica, entonces estuvieras pagando a cinco pesos el litro de gasolina, y no es así, pese a que somos el tercer productor de petróleo más importante de América Latina”, concluyó el precandidato al Senado por el PRD.