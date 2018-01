GRINGA, GRINGA: Llega la catafixia política

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-24-ENE-2018/ “El comal de dijo a la olla” todos los políticos se critican, uno con otro, pero finamente salieron del mismo tricolor, de ahí surgen los partidos políticos cuya intención es la misma, dinero, riqueza, poder para sí mismos.



¿Qué hicieron los actuales actores políticos? el diputable Al Aniiizzz, de vendedor de lavaderos, tinacos, zapatos, en fin ¿A quién apoyo? Trajo obras si porque a su interés convenía, y finalmente los 15 millones de pesos pal edificio de la michoacana que tanto presumió ¿ontán?

Ay ta Prenda Braga, quiere ser diputable federal y en lo local, con sus conversatorios y acarreo de madres y padres de los Cendis ¿eso qué? Defensora de las “feministas” con el ejemplo se pregona.



Soco Quintita, la defensa al género, pero finalmente, no logró obras, nada especial, suena su nombre para que sea presidenta municipal, se antoja complicado, no imposible.



Ángel Cerillo, diputado local, don Juan, logro hacer lo propio, pero nada que beneficie a la sociedad, eso de regalar juguetes, pozole y shows, no deja nada mero populismo al estilo chilango y quiere continuar como diputado.



Vicko Manrico, nadie niega sus logros, ha realizado varias remodelaciones en algunos ramos de vialidades, alumbro el paso, un pedacito, y el centro con lámparas que ya están descompuestas, banquetas que presentan desperfectos, pero pos las hizo el cuñis del accidentado secretario el ayuntamiento.



Nacho Campestre no canta mal las rancheras, aunque dice que le pusieron piedritas en el camino para que nada hiciera, no se justifica que hagan política sin separarse del cargo, son reverendas chingaderas.



Pos esos son los políticos que tenemos y que quieren más, en su discurso es porque el pueblo lo pide, en la realidad es porque tienen hambre de todo tipo.

La clase política en Uruapan tiene nombres y apellido, así que no hay nada nuevo en la panadería como ya lo dijo está traviesa a Checo le dieron su tente en pie, su candidatura por el sur, por abajo, sin albur…



A Toño le toca por delante, digo por arriba, por el norte pues, así las cosas y pos la doña no se descarta que vaya a la federal o una pluri… y aterriza el frente. El cochinero está listo y planchao.

Pos hay regiburros que tienen tan grandes las orejas y rebuznan tan bien que es lo único que saben hacer, porque en materia legislativa no hicieron nada y quieren más.



Lo pior es que sienten que hicieron mucho, anduvieron de vendedores de lentes, como si no se supiera que hay buenas comisiones y en realidad es un negocio personal. Tráfico de influencias utilizan el cargo para generar venta.

Aquellos que vendieron zapatos igual, los consiguieron gratis con el gobierno del Estado y los vendieron “baratos” no mause, a eso se le llama sinvergüenzas…



Y mejor ni decimos de los regiburros que guardaron despensitas, para su campaña, les llegaron las ratas de cuatro patas, las de verdad, y pos se las comieron, así as van a entregar, saben que afecta la salud pero pos “les interesa el pueblo” ¿sí?

En fín pero como con el frente y la coalición todos son amigos, pos ya veremos a los panes comer eln arros con orines de rata, que les darán los amarillos y a estos les veremos apapachando a los azules… asi la avaricia, así la urgencia de poder.



La lucha del poder por el poder, está al rojo vivo, antes disimulaban un poco ahora con las redes sociales se destapa la porquería y se la comen, pero cuando se pelean las comadres afloran las verdades…



Pos será el sereno pero no todo está dicho, faltan los candidatos de Morena y hay que ver si no dejan a Ramona Sánchez de Cremas, de candidata por la sur…

Nacho campestre, está en la operación cicatriz, pero hay algunos que no quieren sanar el alma y pos ay que ver.



En el tricolor ya le dijeron a tres que hagan lo propio para trabajar sus campañas, dos ya empezaron se trata de Peter PANcártel y Choncho Amarres, el primero ya empezó a solicitar de todo y el segundo la lleva ligera, tiene colmillo y sabe que nada está dicho.



Y pos en el perderé ¿hasta el gato del gato del gato quiere ser presidente burricipal, está bien que llega cada tipo, pero pos la ignorancia es atrevida, no cabe duda.



Ya están como los de Morena, muy inteligentes y todo lo que presumen al final se quedan calladitos, a ver no les explican que tipo de encuesta realizaron y ay tan, ¿no que muy gallos… ?

Ya parecen los de comunicación del estado, primero que no luego que si, finalmente tras negar el asalto a periodistas que acompañaban a Marychuy, dijeron que se está investigando el caso



Delincuencia afecta a periodistas extranjeros, primero lo niegan y después ellos sólos lo aceptan ¿de qué se trata?

No estamos en el tiempo pasado, ahora el ciudadano exige los gobiernos resultados y transparencia, pero para eso hay instancias, las redes sociales no lo son. quedó claro? De lo contrario se convierte solamente en chisme, ya parecen la traviesa y pos GRINGA GRINGA… EN QUE SER APENDEJA SE CHINGA.