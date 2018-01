GRINGA, GRINGA: ¡Bendito año electorero!

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-10-ENE-2018/ ¿Patadas de ahogado? Uruapan ¿ciudad metropolitana? ¡La manga!, tienen que recurrir a sueños guajiros para decirle a la gente que si trabajan, ya ni la chingan…

Los trabajos al cuarto para las doce, que si más pavimentaciones en Uruapan, que si carretones, asuntos que desatendieron tres años ahora pretende resolver en un mes, pero pos ojalá les funcione, finalmente eso se desea.

El gobierno del estado no se queda atrás, quesque, Richard Luneta trae proyectos sin proyecto, así como lo acaba usted de “ler” diría Aurelio Nuño.

Justo dan a conocer proyectos sin proyecto valga la rebuznancia… ay Richard Luneta, parece que saben qué hacer para destacar trabajo, pero ignora hasta el impacto ambiental de lo que su “proyecto representa” ¡no mouse, Mickey!… Quiere hacer de Uruapan una ciudad metrópoli… ups.

Se requieren estudios técnicos, que no tienen, requieren, colaboración de cuatro alcaldes que ignoran hasta hoy el supuesto trabajo, requieren más de 399 millones de pesos que no hay… no pos si buen proyecto.

Pos así las cosas, ahora resulta que reconocen que hay prensa, y aceptan que necesitan de ella ¡bendito año electorero! Pero los periodiqueros deben hacer respetar su dignidad… veremos de que están hechos.

Pos las cosas están calientes, sin duda todos quieren pero no todos pueden, Vicko Manrico ya está despidiéndose de las personas que durante tres años ignoro, mal pensados era porque no los veía, ahora las ve clarito…

El preciso recuperó la vista y el habla, ahora dicen las buenas lenguas, que ya saluda y dice bye…

En la rosca de reyes con empleados burricipales, lo dijo claro, a ver si el que vine supera el trabajo que realizó. Se antoja complicado pero no imposible.

Vicko Manrico va por la reelección, tendrá que hablarle claro y de frente al pueblo, para que conozcan lo que hizo, porque por mucho que haga si no se sabe kakarakear es complicado…

La descomunicación social del municipio hoy cuenta con más personal que en toda la historia, pero el incremento de personal no es sinónimo de calidad laboral.

Comunicación social se convirtió en la cueva de ex escoltas, ex guaruras, hasta ex poles y amigos y amigas de políticos, con todo lo que implica… cada político deja sus “periodistas” en comunicación sexual…

Ay tá, la actividad de la taza más grande de chocolate, la conducción no fue la mejor, pero pos la improvisación a veces resulta, que ganaron, solamente severas críticas

Pos así las cosas, el perderé deben ir con el frente, de lo contrario no tienen futuro partidista.

No se peleen, las cosas están planchadas y aunque lloren y se revuelquen en el piso, tendrán que aceptar las cosas como van.

Es decir, las decisiones están tomadas, solo hay que acatarlas, es todo, si no lo entienden así,es su problema, así que panes atentos, la militancia tendrán que acatar lo que resuelvan sus líderes nacionales…

El 15 de enero se verá claro, por lo pronto se conoce que en el triolor no se registró Peter Pan Cartel, hay quienes dicen que por no pagar el registro, otros aseguran que se le cayó… del plato a la boca se cae la sopa.

Pos todo apunta que también a Choncho Amarres se le cayó y ahora buscará la diputación igual que Rodri Martínez, hubo otros que aseguraban y presumían que el PRI les ofrecía candidaturas, si, como no, Chucha y ¿tú nieve de que la quieres?

Pos con la novedad que doña Gloría Romero, la regidora de Pacheco, de miedo ambiente, bueno pos lo gusto y digno es que quienes aspiran más se vayan, ya…

Las mujeres regidoras se van en busca de nuevas oportunidades, Gloria Romero, Adys magaña, Mayra Xiomara, si son congruentes se van si no pos esperarán hasta marzo.

En fín Soco Quintita, calladita y despacito, avanza con rumbo a la candidatura, la minimizan, pero no olviden que lleva 2 campañas ganadas.

Y pos bueno, el PRD y PRI esta como agua para chocolate en busca de aliados, hoy está cotizada la lideresa de Nueva Alianza, Araceli Martínez, pero se da al deseo y ya huele a poleo.

Por la polaca avanza y el que no tranza no avanza, Marinela Peluches está con los pantalones bien puestos asi que algo sacará de todo esto y que no crea lo que dice su ahijado, al contrario si se puede… pero pos gringa gringa, el que se apendeja se chinga.

Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia