El IMSS, pionero y líder de la transparencia en compras públicas, asegura la OCDE

El Director General del IMSS, Tuffic Miguel, afirmó que el apoyo y acompañamiento de la OCDE ha sido fundamental para comprar mejor.

El Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, destacó que las innovaciones en las adquisiciones del IMSS son ejemplo de mejores prácticas en otros países.

El Subsecretario de la SFP, José Gabriel Carreño, elogió la estrategia de compras que se aplica en el sector salud y los beneficios que dejan a la población.

COMUNICADO No. 006/ CIUDAD DE MÉXICO A 10 DE ENERO DE 2018.- Durante la presentación del estudio “Public Procurement Review of The Mexican Institute of Social Security” de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), su Secretario General, José Ángel Gurría, aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha convertido en pionero y líder de la transparencia en las compras públicas y es ejemplo de mejores prácticas, no solo en México sino en diversos países del mundo.

Por su parte, el Director General del IMSS, Tuffic Miguel, destacó que el éxito de la estrategia de compras que aplica el Instituto se debe en gran medida al apoyo y acompañamiento de la OCDE, y que el uso eficiente de los recursos ha permitido garantizar a los derechohabientes el acceso a medicamentos y a la atención médica, lo que aunado a la disciplina financiera, ha permitido al Instituto ser cada vez más productivo y mejorar su infraestructura.

Ante Consejeros y Directores Normativos del IMSS, así como integrantes de la OCDE, Tuffic Miguel dijo que el IMSS fue la primera entidad a nivel mundial que se comprometió a adoptar las mejores prácticas de la OCDE para combatir la colusión en los procedimientos de contratación, medida que le ha permitido generar la mitad de los ahorros producido por el esquema de compras consolidadas en el sector salud, al adquirir, a menor costo, 30 por ciento más medicamentos, vacunas y material de curación.

Como parte de su estrategia para fortalecer el esquema de compras consolidadas, el titular del Seguro Social anunció la creación del Grupo de Fortalecimiento a la Compra Consolidada de Medicamentos, para establecer un diálogo permanente con el sector privado y como mecanismo para combatir la colusión en los procedimientos de contratación, como lo recomienda la OCDE en el informe presentado.

El Director General del IMSS subrayó que el fortalecimiento del esquema de compras consolidadas de medicamentos ha hecho posible que los niveles de abasto de medicinas superen el 99 por ciento y con ello ha disminuido en 93 por ciento el número de quejas.

En su oportunidad, el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurria, sostuvo que no hay países, ni grupos más honrados ni menos corruptos, sino mejores sistemas de compras que previenen prácticas indebidas y estimulan la competencia con transparencia.

Agregó que el gran logro del IMSS es que ha profesionalizado su sistema de mejores prácticas, lo que le ha permitido obtener cada vez mejores resultados en calidad y precio de los medicamentos que requiere.

El Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Función Pública, José Carreño Camacho, elogió la estrategia de compras que se aplica en el sector salud y los beneficios que deja a la población.

Por su parte, la Directora de Administración del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, destacó que el Seguro Social es la primera institución en adoptar las mejores prácticas internacionales para combatir la corrupción en los procedimientos de contratación, así como en implementar las recomendaciones que han arrojado los estudios de la OCDE.

En el evento estuvieron presentes el Secretario General del IMSS, Juan Carlos Velasco Pérez; la Directora de Planeación Estratégica Institucional, Joanna Cristo Aguirre; los representantes obrero y patronal del H. Consejo Técnico, José Luis Carazo Preciado y Erick Suárez Márquez; y la representante permanente de México ante la OCDE, Mónica Aspe.