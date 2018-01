Disminuye 67% secuestro en Michoacán gracias a políticas de Silvano: Isabel Miranda de Wallace

MORELIA, MICHOACÁN, A 20 DE ENERO DE 2018.- Un estudio elaborado por la asociación civil “Alto al Secuestro”, reveló que el estado de Michoacán -durante los primeros 27 meses del gobierno de Silvano Aureoles Conejo-, logró reducir la incidencia del secuestro en un 67 por ciento, lo que da muestra de que la estrategia de seguridad en dicha entidad avanza.

Lo anterior fue informado por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la citada organización, quien destacó el trabajo que desde Michoacán se emprende para combatir al secuestro, uno de los delitos que más laceran la sociedad mexicana.

Al acudir a la capital michoacana, en el marco de la clausura del curso “Técnicas Avanzadas para la Investigación del Delito del Secuestro”, impartido por la Policía Nacional Francesa y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), la activista abundó que la AC que encabeza realizó un estudio para conocer la incidencia de este delito con relación al partido político que gobierna en cada entidad.

“Descubrimos que no tiene que ver el partido que esté gobernando, pero en lo que sí tiene que ver es la voluntad política del gobernador para cambiar las cosas”, detalló en entrevista.

Y apuntó: “De todos los gobiernos perredistas, el Gobernador Silvano Aureoles fue el que logró abatir el secuestro en un 67 por ciento”.

Cabe mencionar que luego de haber ocupado los primeros lugares en incidencia de secuestros, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a Michoacán en el lugar número 15 en los registros del 2017 respecto a este delito, y en el lugar 30 en materia de extorsión.

Sobre el tema, el mandatario michoacano Silvano Aureoles destacó que el Gobierno que encabeza trabaja en consolidar a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), como la mejor del país, para lo cual se han enfocado los esfuerzos al trabajo de inteligencia, pero también a brindar capacitación y las herramientas necesarias a quienes trabajan en esa unidad.

Aureoles Conejo ejemplificó como resultados de este trabajo, que tan sólo en 2017 fueron desmanteladas 16 bandas de secuestradores en la región de Uruapan, caracterizada por la alta producción aguacatera.

“Los operativos no han parado; es difícil que no haya delitos, pero lo que si les aseguro es que no habrá impunidad”, recalcó.