Carlitos Morales brinda su apoyo a Alfonso Martínez y candidatura independiente

Para mí Morelia significa muchísimo, me ha dado cosas positivas, aquí he vivido cosas increíbles: Carlos Morales

Comunicado 010/ MORELIA, MICH./ SAB-27-ENE-2018/ Carlos Adrián Morales, agradeció la invitación de Alfonso Martínez Alcázar, para participar como aspirante a candidato a regidor por la vía independiente dentro de su planilla.

Carlitos Morales, ganador de varios campeonatos de la Liga MX con Morelia, Pachuca, Toluca y Santos, además de la Copa MX y Super Copa MX con la Monarquía, agradeció a través de sus redes sociales la invitación para participar en este nuevo proyecto para que Morelia siga siendo independiente.

El destacado deportista aseveró que decidió participar para que Morelia siga siendo Independiente y que los políticos y los partidos no saquen de la jugada a todos los ciudadanos. “Para mi Morelia significa muchísimo, me ha dado cosas positivas, he vivido cosas increíbles”.

El eterno 28, tiene 38 años, debutó hace 2 décadas con Los Reboceros de La Piedad y milita actualmente con los Lobos BUAP.

¡Apóyanos con tu firma!, pide el mediocampista michoacano al concluir su mensaje.

El plazo establecido para lograr las 10,560 firmas que demanda el Instituto Electoral de Michoacán para aprobar la planilla independiente fenece el próximo 6 de febrero.