Una vez más gasolinera Latinoamericana celebró su aniversario, consintiendo a sus clientes

Esta tarde se efectuó la tradicional rifa de una camioneta



En agosto del 2018 se rifará un auto Jetta

KAREN GUZMÁN/ INFOMANIA/ URUAPAN MICH./ VIE-29-DIC-2017/ Con motivo de su séptimo aniversario, gasolinera Latinoamericana realizó la tradicional rifa de una camioneta, en esta ocasión una NISSAN NP300 2017, la cual estuvo exhibida los últimos meses.



Este 29 de diciembre alrededor de las 12:00 horas, decenas de clientes se reunieron en la estación para presenciar el evento y por supuesto escuchar el nombre del ganador.



Después de dos intentos de selección de boletos al azar, la pequeña Lupita, sacó de la gran tómbola el boleto de la suerte, el 750325, el cual corresponde al joven José Luis Bailón quien no estaba en el lugar de la rifa, no obstante, después de una llamada que realizó el presentador, José Luis, no dudo en dejar sus ocupaciones e ir por su premio.



En esta ocasión Bailón fue el triunfador, sin embargo, todos los usuarios de la gasolinera también podrán participar, a partir del 10 de enero, en la rifa de un Jetta Blanco 2018, automóvil que será sorteado el próximo 25 de agosto.



Gasolinera Latinoamericana, les desea un excelente año nuevo y agradece a sus clientes por la confianza , invitándolos a seguir participando en los próximos eventos que desarrollará.