Nacho Campos seguirá en la sindicatura y sin afiliarse a Morena

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-12-DIC-2017/ Haciéndose como que la virgen le habla, Nacho Campos, evadió los cuestionamientos sobre la empresa, muestra, metodología, fecha de aplicación y todo concerniente al proceso interno para elegir candidatos a la diputación federal en el distrito 09.



Mediante una pretendida rueda de medios, síndico municipal expresó que seguirá en el cargo “sin afectar” la responsabilidad de cuidar el patrimonio del municipio de Uruapan y vigilar la cuenta pública entre otras facultades del cargo que ostenta.



En un desordenado y multitudinario presidium aparecieron, expriístas, ex perredistas, ex Movimiento Ciudadano, ex Nueva Alianza, y ex verde-ecologistas; como Elbia Peñaloza, Miguel Campos García, Isaías Cerón Olivares, Jorge Nieto Campos e Ildefonso Solís Heredia.



Nacho Campos indicó que son 69 comites (síc) ciudadano de apoyo a Andrés Manuel que recibirán capacitación electoral de activiso y defensa del voto para garantizar la conquista de la Presidencia de la República.