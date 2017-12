Nacho Campos dice adiós al PRD, sin renunciar

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-18-DIC-2017/ Enmedio de la controversia por hacer tareas de organización para Morena, sin dejar la sindicatura, ganada con el PRD, Ignacio Benjamín Campos Equihua, emitió un comunicado en sus redes sociales en los que reitera señalamientos contra el partido del Sol Azteca.

Nacho Campos expresa una militancia constante, situación que sus propios correligionarios comentan con “solamente se aparecía a la hora de elegir candidatos y si no le iba bien, desaparecía”; en los 18 años recientes de cobertura reporteril del PRD podemos comentar que ése ha sido uno de los defectos de Nacho, aparecer tibiamente y si la suerte le era adversa dejaba de construir. Ojalá esta vez no claudique, tiene muchos seguidores y se sentirían más que decepcionados: traicionados.

A los militantes y simpatizantes del PRD:

Antes que nada, quiero aclarar que esta no es una carta de renuncia, sino un mensaje de afirmación y de continuidad; de firmeza en los principios y valores, que siempre han guiado mis acciones y pensamientos.

Desde la adolescencia, acudí puntualmente a las reuniones del Partido de la Revolución Democrática en compañía de mi padre, un decidido defensor de las causas sociales, de cuyo ejemplo aprendí los valores que dieron origen a este partido y en donde emprendí -con el correr de los años- mi propio camino, en busca de condiciones más justas y equitativas para la sociedad.

Entonces soñábamos con erradicar la pobreza, explotación, opresión, discriminación e injusticias que sufren nuestros hermanos, a través del establecimiento de un Estado plural y democrático; basado en el respeto y desarrollo de las libertades, que fuera capaz de hacer una justa redistribución de la riqueza -tendiente a fomentar el desarrollo económico-, con lo que se propiciaría el derecho que todos tienen a la alimentación, trabajo, educación, salud y vivienda dignas.

Lo seguimos soñando, la pérdida de principios fundacionales del Partido de la revolución Democrática, son ahora irreconciliables con mi forma de ver y entender el mundo. Tratamos de dar la batalla siempre desde el interior del partido, formando un frente opositor contundente; prueba de ello, fue la toma que hicimos de las 113 alcaldías en el estado de Michoacán.

Recuerdo que el mandato del Congreso Nacional en el 2015 fue categórico, en el sentido de que deberíamos mantener la unidad de las izquierdas a favor de un solo candidato; no podemos ahora claudicar, aceptando la imposición.

Nuestra obligación es seguir luchado por la unión de la izquierda mexicana; y estoy convencido que ese frente de cohesión lo representa en estos momentos Andrés Manuel López Obrador; quien, congruente con sus ideales, renunció hace tiempo al PRD, cuando comprendió que el partido iba en una ruta que no le correspondía.

Por estas razones es que me retiro de este instituto político, no sin antes admitir que siento una enorme nostalgia, pues aquí dejo a muchos y queridos compañeros de lucha, con quienes entregamos en conjunto lo mejor de nosotros mismos, buscando siempre el bien del partido.

Sin embargo, mantengo la firme convicción de que no podremos alcanzar la transformación real de este país, si no es mediante el nuevo proyecto alternativo de nación, que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador, al cual me he sumado con absoluta responsabilidad y conciencia.

18 de diciembre de 2017

Ignacio Benjamín Campos Equihua