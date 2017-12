La expresión Lázaro Cárdenas despidió el año

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SAB-23-DIC-2017/ Mediante un convivio, efectuado afuera de la sede partidista, la expresión Lázaro Cárdenas cerró un año de trabajo con un llamado a mantener la armonía y organización para el año venidero.

Le correspondió al regidor Luis Manuel Gallardo Téllez dar la bienvenida a más de 600 asistentes que reiteraron su militancia en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se mostraron dispuestos a participar en el proyecto político que encabece el sol azteca.

En su oportunidad, el dirigente de esta expresión, Marco Antonio Lagunas Vázquez, agradeció la asistencia de los perredistas a quienes reconoció su compromiso con el PRD en contraste con algunos compañeros que se han ido a otros proyectos políticos.

Toño Lagunas recibió muestras de simpatía y fue ovacionado por sus compañeros de la expresión Lázaro Cárdenas quienes le reconocieron su sencillez para escucharlos en diferentes planteamientos de gestión social.

El ex diputado local y ex presidente municipal convocó a los perredistas a mantenerse atentos a los trabajos de organización que convoque el partido y a no dejarse confundir por la integración del Frente Ciudadano, que es una estrategia para encontrar coincidencias entre partidos que han superado etapas de confrontación y luchas estériles.

Luego de la breve ceremonia compartieron un delicioso pozole y se desearon toda clase de buenos deseos para ese fin de año, al tiempo que el regidor Luis Gallardo les recordaba que el sábado 13 de enero estarán reanudando los trabajos de esa expresión perredista.