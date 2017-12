GRINGA GRINGA: Las candidaturas del Frente serán para quien tenga más votación histórica

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-13-DIC-2017/ “Bolsitas para la baba”…los amarillos se quedaron como el chinito “ nomas milando” Riky Ricón se cogió todo y a todos los amarillos, ahora hay que ver si el viernes Jose Enojosa. se coge con todo a Vickoo Manrico…



La polaca está caliente, por un lado los morenos los negritos el arroz ya salieron, el dedo es Nacho Campestre, según Morrón, pero pos si vendió a miles de profes de la CNTE que no venda uno más.



Curiosamente no se ha separado del cargo y pos la militancia de Morena está en desacuerdo, no quieren a Nachito, preparan rueda de prensa para manifestar sus ideas, que muy transparentes y nada de dedazo… hay tá de lo que presumen carecen.



El PAN exige derechos, así que el tema del frente no es de caprichos es y punto… las cosas como van ¿entonces? ¿Dónde queda el tema de la reelección? A Chiflaculo lo dejaron solitito, lo manaron a cumplir el periodo de su mandato y le dieron baños de asiento en hielo…



Pos asi las cosas, pero ojalá que el gober no permita que se vayan y después regresen pedir chiche y seguir en el poder, el que se va no tienen “V” de vuelta.



Pos ay ta Vero Naranja, pá la diputación local norte, hablando el frente, pero a Laurita Guillén ¿Cómo se le ocurre? Si quiera pensar en pretender ser si viene que apoyar a la jefa política.. no ps no no hay duda les dan la mano y se toman el pie.



Asi las cosas en el perderé, luego de tremenda cogida que les dio Riky Ricón, pos les queda muy poco por hacer, así que no hay que perder de vista a Meade, el PRI anda en busca de candidatos limpios libres de pólvoras y malos amigos, no quiere sorpresas.



Choncho Amarres será candidato, siempre y cuando salga limpio porque a quienes asomaron la nariz ya los están investigando a ver si van o no, si tienen fotos, listados o amiguis, no quiero pensar.



Pos los panistas andan juntitos, y dicen que están junto, siempre pasa así pero el día que den conocer el nombre de los que van, hasta ese día hay el amor y unidad, si las personas no cambian de un día para otro…



Esto dura lo que dura duro, así que no kakaraken tanto una reunión o varias que han tenido con el jefe Jose, Checo, Toño, Marínela y anexos y conexos, la unidad va y se va… Una fotografía, dice mucho, depende del cristal con que la miren…



Ya veré a Toño y Checo haciendo campaña para Doña Peluches, trayectoria política, cargos de elección y cargos partidistas y votación histórica ¿quién es? La más conocida…las cosas así son.



Vicko Manrico no quiere entender que no le favorece en éste momento la cuestión política, ni siquiera la diputación federal pluri está segura cien por ciento, pero el viernes 15 le harán una oferta que no podrá rechazar



“Mal de muchos consuelo de pendejos” si el mundo es inseguro Uruapan ¿porque no? Para los uruapenses no es suficiente escuchar al ejecutivo decir, que la inseguridad es en todas partes, a nosotros nos importa Uruapan, para eso pagamos un presidente que es responsable de la prevención…



No cabe duda que el año de Hidalgo está en plenitud, el festival navideño, alió caro, dicen que hay quienes cobran por villas que están desde hace años en el patrimonio municipal, pero como nacho campestre anda en campaña, pos no presta atención a sus deberes…



Faltan 12 días para navidad, y la plaza sin árbol navideño, en Uruapan se hace posible lo imposible, hay dinero pero no hay acción.

Hay Nachito para variar un equipo plagado de chapulines, gente se escasa moral, no todos pero varios manchaditos como dálmatas… cuidao! El que con lobos anda a aullar se enseña.



Pos esto apenas comienza, y ahora hay políticos sin dignas ni respeto, aunque la legalidad les conceda derecho a permanecer en sus cargos públicos, por respeto al pueblo deben renunciar o separarse del cargo, de lo contrario el pueblo lo valorara, no quieren dejar la chichi… y pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

