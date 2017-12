GRINGA, GRINGA: Crimen impedirá reelección de alcaldes, dice Silvano

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-27-DIC-2017/ Manriquistas “No lloren nomas acuérdense” cuando les tocó el turno lo disfrutaron, ahora les toca apechugar.

“El que escupe al cielo en la cara le cae”, ¡yyyyyy! comenzaaamos, con las campañas de desprestigio, pero nadie se debe admirar, porque lo mismo hicieron los que hoy gobiernan.

¿No? Así que gringa gringa… y ¡No chillen! nomás acuérdense, cuándo criticaban la administración de Caldo Mehacias, la campaña negra que orquestaron, no lo olviden.

Criticaron a Caldo por pedirles dinero a los empleados municipales, para cubrir gastos de actividades como bailes kermeses y adornos navideños ¿Que les pasó?

“Cae más pronto un hablador que un cojo” hora Vicko Manricko ordeña el bolsillo de los empleados, mal pagados, lo pior hay presupuesto para todo ¿Ontá?

De por sí, en esta administración los empleados reciben salarios miserables… mientras que un secretario gana hasta 60 mil pesos mensuales, un licenciado gana 3 mil al mes…” hacemos posible lo imposible” técnicos baratos…

Caldo Mehacias, también pasó la charola, los empleados cooperaron para las villas navideñas, no es la única ni la primera vez que les pasan la charola, se sirven de ellos, cooperaciones voluntariamente a huevo.

Lo malo es que les afecta tanto que no solo reniegan, si no empiezan con la desconfianza y propaganda en contra de los gobernantes ¡ojo, mucho 0j0!

Los perruchos olvidaron que nacieron amarillos para ayudar al pobre y no para servirse del pobre… jodido.

Los preceptos perredistas, están perdidos ahora hacen alianza con la derecha, o sea ¿de que se trata?, por mucho que digan si somos una banda por el bien de México, ¡no mamen!

Los funcionarios amarillos que llegaron hace dos años con chalecos de Aurrerá y a pie; ahora, en el encendido del árbol navideño vestían chalecos de Costco, Liverpool, etc.etc.etc. y hasta uniformaditos, ¡no pos si pregonan con la izquierda

A ver me dará gusto ver trabajando a los panistas por la perredista Xiomara, es la mejor posicionada en las encuestas, ay va…

Y finalmente a Checo Benítez le afectó ¿el cuñao incómodo? O que siendo delegado de gobernación supo del granadazo en Morelia y se hizo omiso? Lo bueno es que esté panista trabaja por “Un mejor Uruapan” sin importarle ser o no presidente municipal, al cabo ya es de su asociación.

Y mientras el gober presume que en Michoacán las cosas van muy bien, Miryam Tinaco, su secretaria de desarrollo social dice que están pior y que hay 206 michoacanos en pobreza extrema ¿será por eso que lo echaron para atrás?

Pos será el sereno, pero la polaca se empieza a ver, el desfiladero se aproxima, los que siempre no se fueron en octubre se van ir pronto, prefieren beber hasta la última gota posible y después volver…

Los regiburros siguen de burros hoy han detectado las nulas posibilidades políticas que les quedan, al rato que anden como la ex (exregidora, aclaro) de Pacheco, Chayito… por no atender bien lo que corresponde.

Pos en la Morenaza están tomando decisiones, Mayela Salas lista pa ir por la presidencia, Rafa Ortiz por la federal, por el sur hay varios, desde Ramona Sánchez, hasta Luz Bella Romero.

Genoveba y Adriana Villicaña, está ultima les hace el fuchee, diría Caldo…

Las candidatas por la diputaciónes locales norte están más claras, está puestísimaRocío Ortiz, por Morena, y Sele…nota por el PRI… muy bién apoyada por Peter PAN cartel…

“Pos las chancludas no le pegan a las de zapatos de tacón” así que todo va a en su gusta dimensión, y si no se agringan van… suerte.

Pos a Marinela Peluches no la minimicen porque hay va, en la panadería será una mujer, la más conocida y con mayor trayectoria política, f-f…Gregorio León, decía mi mamá.

Los priístas hay andan Peter no deja de intentar hacer alianzas mientras Choncho Amarres, ay tranquilo la casi segura.

Las mechas empiezan a encender y corre y se va coooon, las diputaciones federales, en marzo tendrán que estar retirados quienes aspiren presidencias municipales, y diputaciones locales.

El frente no llega a Michoacán en las presidencias burricipales, solo en diputaciones federales y senadurías, así o más claro, el frente no está taaan consolidado como parece, tampoco el PRD, no mostrando una imagen, se les cree..

Ya entendí son igual de mentirosillos los azules y amarillos ambos con fotografías en redes sociales presumiendo unidad, ey… pos allá ellos prque Pos GRINGA GRINGA , EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA… Y COMENZAMOS…

FE DE RATAS.- Este texto es ficción, cualquien parecido con la realidad es mera coincidencia..