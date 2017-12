Ejercicio presupuestal de organismos autónomos debe ser con plena responsabilidad: Ángel Cedillo

MORELIA, MICH./ LUN-25-DIC-2017/ Frente a la situación de crisis económica que enfrenta Michoacán, es deber de todas las instituciones actuar con plena responsabilidad en el manejo de los recursos públicos entre ellas los organismos autónomos, apuntó el diputado Ángel Cedillo Hernández, presidente de la Comisión de Justicia de la LXXIII Legislatura local.

El diputado de extracción perredista señaló que si bien el 2018 es un año con situaciones particulares por el proceso electoral, esto no es razón para incurrir en gastos fuera de proporción, particularmente en el caso de organismos comiciales.

“Debemos asumir con toda responsabilidad el ejercicio del recurso público, ya que si bien existen necesidades prioritarias para la organización y el correcto desarrollo del proceso electoral, existen otras no urgentes”.

El diputado local por el Distrito de Uruapan Norte puntualizó que el Congreso del Estado actúa con toda responsabilidad en el análisis y dictaminación del paquete económico para el próximo año, por lo que afirmar que las determinaciones que tome pueden poner en riesgo el proceso electoral resulta a todas luces temerario.

Cedillo Hernández apuntó que existe la intención de acompañar la propuesta formulada por el Ejecutivo del Estado en torno al presupuesto de los organismos electorales en Michoacán, ya que los ajustes aplicados se relacionan con viáticos y acciones no vinculadas al proceso electoral.

“La responsabilidad del Legislativo es generar equilibrios y evitar excesos en materia presupuestal, estamos conscientes que en ocasiones las determinaciones que se toman pueden sentar más a quienes quisieran una suficiencia económica robusta, pero Michoacán no está en condiciones de permitir tales escenarios”.

