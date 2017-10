Un pueblo sin cultura es un pueblo sin voz: Elsa Escamilla

ESPECIAL/ INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-06-OCT-2017. “Es muy importante la cultura, si no la hay vivimos en la ignorancia, el arte acerca al individuo a su ser y espíritu y hace que éste tenga una expansión de la conciencia” mencionó Elsa Escamilla en los momentos posteriores al acto en que recibió el Premio Estatal de las Artes Eréndira 2017, entregado este jueves en el Centro Cultural Clavijero (CCC).



En el tenor anterior, la profesora de fotografía en la Casa de Artes y Oficios de Santa María, añadió que las disciplinas artísticas detonan el sentido crítico de las personas, “si no se tiene acceso a esto -añadió- se tendrá un pueblo dormido que no habla, no protesta ni hace absolutamente nada”.



Por ello es que una de las labores fundamentales para Escamilla es la docencia, campo que ahora ejerce con los niños de la Casa de Artes y Oficios de Santa María, institución que requiere de apoyo para continuar su funcionamiento: “se ha buscado financiamiento y ahora ñe dijimos al señor gobernador (Silvano Aureoles), espero que se logre pues luego sucede que en medio de la euforia de visitas y premiaciones dice (los funcionarios) ‘sí te voy a apoyar’ esperemos que en esta ocasión sí se logre cuajar”.



De hecho, la galardonada consideró que la Casa de Artes y Oficios se ha convertido en un sitio “extraordinario” para la formación artística en el sur de la capital de Michoacán, estado en el que ha vivido y desarrollar su trabajo en los últimos 14 años.



A propósito de esto último, la galardonada señaló que continuará su trabajo mediante el contacto con los pueblos originarios: “volveré a la meseta purépecha para hacer el siguiente proyecto fotográfico llamado ‘Las que se van, las que se quedan’, es que se habla mucho de la migración y las penalidades que pasa el hombre pero no se cuenta lo que sucede con las mujeres que se quedan”.



Por otra parte, cabe señalar que Elsa Escamilla recibió el premio junto a Audón Punzo Ángel y María Amparo Higuera Juárez del dueto “Las Jilguerillas”, los tres fueron reconocidos en las categorías de Artes Visuales, Artes Tradicionales y Música, respectivamente.

