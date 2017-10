Ciudadanos reunidos para construir proyecto independiente en Michoacán: Alfonso Martínez

ESPECIAL/ MORELIA, MICH./ DOM-01-OCT-2017/ Con un llamado a la organización para construir un proyecto independiente que transite ajeno a los partidos políticos, ciudadanos de diversos municipios de Michoacán se reunieron este domingo para enviar un mensaje claro de que es posible generar acuerdos que respondan a las necesidades en común de los michoacanos, ante el desgaste y desencanto que por muchos años han generado los partidos políticos.

En un ambiente familiar y de total esperanza de trabajar por un mejor estado, Alfonso Martínez Alcázar y Yankel Benítez Silva de Morelia; Nancy García Maciel de Pátzcuaro; Manuel Delgado Espinoza de Tarímbaro; y Uriel López Paredes de Uruapan; expusieron los detalles de este movimiento independiente que busca constituirse como una plataforma que acompañe y respalde las alternativas ciudadanas en Michoacán, mediante el intercambio de experiencias y la unión.



Ante ciudadanos de poco más de 40 municipios de Michoacán, Alfonso Martínez dijo “hoy me da mucho gusto verlos aquí, quiero darles la bienvenida y agradecerles a las mujeres y hombres valientes que hicieron el esfuerzo de levantarse muy temprano, que salieron de sus ciudades con la convicción de organizarnos de verdad para tomar los asuntos que nos interesan a todos y ponernos a trabajar para resolver las necesidades y los problemas del estado”.

Agregó que el estar reunidos y dar este mensaje, es el primer reto, demostrando que sí se puede consolidar el desarrollo de un municipio, un estado y un país, sin partidos, los cuales “han diseñado un sistema para que los ciudadanos encontremos una puerta cerrada a cada paso que damos”.



Por su parte, Nancy García señaló que ante los lamentables acontecimientos de los últimos días en nuestro país a raíz del sismo que destruyó varias ciudades, quedó evidente la profunda división que existe entre los partidos y la sociedad mexicana.

Mencionó que frente a la tragedia, miles de ciudadanos se volcaron a las calles para ayudar al que lo necesitaba, con incontables actos de heroísmo cotidiano y anónimo, no obstante y ante el reclamo ciudadano de sumarse a la atención de la emergencia y la reconstrucción del país, “solo hemos encontrado cinismo y verdades a medias de los partidos para seguir defendiendo sus privilegios”.



En tanto, Manuel Delgado, reconoció que la intención de este movimiento no es constituirse como un partido, aglutinar la diversidad de ideas para enfrentar las realidades diversas que privan en la entidad, buscando siempre las coincidencias y la adhesión a un decálogo de principios.

El decálogo consiste en una serie de puntos que rigen la conducta de quienes deseen transitar en esta ruta independiente, y son: Es honesto y cumple su palabra; Es solidario; Quiere a su comunidad; Piensa en el futuro; Trabaja para los ciudadanos y no para los partidos; Defiende la democracia; Hace un buen gobierno; Promueve la prosperidad; Defiende la justicia y hace cumplir la ley; y Cuida el dinero de la gente.



Yankel Benítez, hizo un recuento del camino recorrido en Morelia en donde se escribió una historia diferente cuando un grupo de ciudadanos cansados de los excesos de los partidos, decidieron emprender una ruta que muchos creyeron era imposible.

“Los partidos impugnaron nuestro registro, nos querían impedir que usáramos los colores de la ciudad de Morelia, hostigaron a las personas que acudían a respaldarnos con su firma. Los independientes enfrentan un proceso electoral como debe ser: sin dinero público, pero la contienda es desigual porque los partidos reciben millones de pesos de nuestros impuestos con los que financian sus maquinarias políticas y reciben miles de anuncios de radio y televisión a los que los independientes no tenemos acceso”.



Yankel Benítez afirmó que pese a ello y ante la enorme desventaja, se impuso el voto de los ciudadanos que optaron por darle una oportunidad a una opción sin partidos, que no tenga intermediarios con el ciudadano y que no responda a otros intereses más que a los de la gente.

Destacó que esta histórica reunión es la prueba de que cada vez somos más los que creen que la mejor forma de sacar adelante a Michoacán es conformando una ruta independiente, “pues en Morelia ya se demostró que les podemos ganar a los que se creen invencibles y que por décadas han vivido a expensas de los recursos de los ciudadanos”.



Por último, Uriel López llamó a la ciudadanía que se siente decepcionada, a organizarse en todo Michoacán y reivindicar la forma de hacer política, trabajando de manera que los resultados se reflejen en el bienestar de la ciudadanía.

“Hay miles de mujeres y hombres que quieren que la corrupción y el autoritarismo de los partidos desaparezcan y que cuentan con deseos de trabajar por su comunidad, su municipio, por Michoacán, por México. A ellos les decimos, que juntos y sin partido, podemos tener un mejor futuro”, mencionó.



Exhortó a que ese desencanto de los partidos, se un impulso para construir proyectos que transiten de forma paralela a los ciudadanos, respondiendo de forma libre e independiente a los reclamos que durante años no tuvieron eco en los partidos.

Al término de las intervenciones, Alfonso Martínez adelantó que el movimiento se seguirá nutriendo con gente honesta y con principios, y sostuvo que éste apenas comienza pues cada vez se acerca más gente de otros municipios del estado que está dispuesta a hacer la diferencia y que quieren cambiar las cosas a través de una agenda independiente.

Finalmente, los ciudadanos presentes firmaron el decálogo de compromisos, con lo cual quedó patente su intención de sumarse a esta ruta independiente que abre las puertas para que más personas se adhieran y trabajen de forma libre por Michoacán.

En el salón del Centro de Convenciones estuvieron representantes de municipios, como Uruapan, Apatzingán, Acuitzio, Maravatío, Paracho, Tiquicheo, Salvador Escalante, Yurécuaro, Zinapécuaro, Ziracuaretiro, Angangueo, Tacámbaro, Tanganícuaro, Aguililla, Tumbisca, Aguililla, Susupuato, Churumuco, Cojumatlam, Carácuaro, Gabriel Zamora, Jiquilpan, Contepec, Hidalgo, Los Reryes, Lázaro Cárdenas, Zamora, Pátzcuaro, Ario de Rosales, Tarímbaro, Zacapu, Numarán, Morelia, entre otros.