GRINGA, GRINGA: Sindicato del Tec quiere una directora a modo

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-06-OCT-2017/ Los partidos están bién partidos, Márgara se va; el PRD está fracturado, el PAN y el PRI igual, y los arribistas listos para subirse en el que puedan, porque pos gringa gringa.

En la tierra que no orgullece, dónde lo imposible se hace posible, Marinela Peluches está a todo lo que da, con su equipo de trabajo pide la presi pa quedarse con la diputación federal.



Checo Benitez ahí va; está rezando para que en el tricolor le pongan a Pedrito Pancartel como candidato, finalmente ya la pidió, aunque diga que no.



Los perruchos ay van, pero parece que les bajarán los humos y si a Vicko Manrico no tardan en hacerle un ofrecimiento de una diputación federal pluri, al menos garantiza chamba los próximos 3 años.



Mike Walls va por una diputación, ahí van, ahí la llevan, dicen que los chicos ADN son inteligentes y activos ¿será?

Pos será el sereno, pero andan distraídos en tantas cosas que no han logrado apoyar al jefe político, Vicko Manrico, por eso la improvisación de empleados municipales a cargo políticos de dirección.



Para muestra un botón ¿Ontá el módulo de información turística? que estaba ubicado en la explanada del parque nacional? Gali no lo encuentra, anda perdido…igual que el cartel ganador del Festival de Velas.



No cabe duda hay gente que no nace para mandar, ¿Qué pasa en turismo? Primero recibieron trabajos malhechos ahora el módulo, que le sigan rellenando espacios con empleados.



No es lo mismo atrás que en ancas, como es distinto, recibir órdenes, que idear el trabajo, acciones y estrategias, en fin, solo son resultados de malas decisiones.



Lo que puede pasar en el ITSU por malas decisiones de los priístas enquistados en el sindicato del Tecnológico, la diputada priista Xochitl, pidiendo empleo para los priístas, ya veremos si regresa Selenota y Raúl, como jefes, de plano ¿es mentira que hay huelga por intereses personales? tiempo al tiempo.



Ahora resulta que la responsable del sindicato, Kenia, no persigue fines personales, pero está enojada porque cesaron de un cargo a su marido, no es personal, inicia acciones en contubernio con el ex director que fue permisivo y omiso: dejó hacer y deshacer a los empleados para que lo dejaran realizar negocitos con las obras ¿verdad Contructor Cendejas?.



Y como es un asunto, “institucional” Kenia exige que regresen a su esposo la jefatura de carrera, que corran a la directora, que pongan a Selenota y Raulín le den la dirección de otro tecnológico.



¿Así demuestran preocupación por la educación de los jóvenes? ¡Basta de afectar la educación con temas y conveniencias personales. que auditen la administración de Raúl Paz, en su paso por la dirección del ITSU.



¿Qué cree? que Bebeto Frutis es un monigote que baila al son que le bailen los priistas, concretamente la diputada, priista Xochitl, tienen la mano metida en el ITSU, pidió chamba para Selenota y a las pruebas me remito.



Dice la representante sindical, Kenia, que no conoce a la diputada priista Xóchitl, peor para ella su jefe político Raulín, si la conoce bien ¿la están utilizando y lo ignora? ¡Imposible!



En Morena andan de gandallas y todos dicen ser representantes de AMLO, pero como el que es gandalla no batalla, pos ya anda un priísta dejándose consentir y se la puede quitar a Nacho Campestre, conste luego no se quejen si no atienden el tema.



Aiga sido como aiga sido, Vicko Manrico llego bien a su primera administración, a la segunda si es que le permiten la relección llega desgastado, pero dicen algunos perruchos, con harto dinero y con el poder,

Esa postura me recuerda la campaña de Ramoncito, había harto dinero, líderes y “estructura” pero pos perdieron, la traición el enojo con el gobierno municipal y el desgaste natural de la administracin y la campaña negra que le brindaron los perruchos y los panes.



Pero sobre todo el pleito entre las mujeres de los candidatos, los celos, el coqueteo y pos las pasiones, esas pierden ¡cuidao!



El proceso ya inició, la guerra comenzó, van los fuertes alianzas y lo que venga será complicado por el hartazgo de políticos corruptos y vemos mismas caras, pos abusados partidos porque GRINGA GRINGA… EL QUE SE APENDEJA, SE CHINGA.

Fe de ratas: Este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia…