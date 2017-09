Vega Casillas contra pase automático de Fiscal General de la República  

MORELIA, MICH./ LUN-11-SEPT-2017/ “Votaré contra cualquier iniciativa o reforma que afecte la transparencia y el combate a la corrupción en México; este no es sólo mi sentir de hoy, es mi actuar de siempre. Lo he dicho de manera pública, no permitiré la designación automática del Fiscal General, por ello trabajaremos en una modificación de fondo a la Ley que permita ofrecer garantías a los mexicanos”, aseveró el Senador Salvador Vega Casillas.

Tras el turbio escenario que se presentó en el Senado de la República y al interior del Partido Acción Nacional al votar por su compañero Ernesto Cordero Arroyo como Presidente de la Mesa Directiva, Vega Casillas, aseguró que es falso que tal decisión obedeciera a un pacto para aprobar el pase automático de Raúl Cervantes a la Fiscalía General de la República.

“Lejos de orquestar una maniobra a espaldas del partido como lo han señalado; los senadores que votamos por Ernesto Cordero, buscamos dar estabilidad a la Cámara Alta para que ésta funcione con normalidad sin chantajes y con un panista encabezándola. La decisión, no tiene que ver ni cambiará nuestra postura, votaremos en contra del pase automático del Fiscal General, no avalaremos el retroceso de la procuración de justicia”.

Explicó que el pase directo a la Fiscalía fue promovido desde la Cámara de Diputados en la legislatura anterior encabezada por Ricardo Anaya, e indicó que “el error cometido por los diputados, es un tema que ha permanecido sin dictaminar en la Comisión de Justicia del Senado y ahora es lanzado de forma tergiversada a la opinión pública como parte de un complot para desacreditar nuestro voto como legisladores y descalificarnos como militantes”.

Vega Casillas indicó que el Fiscal General de la Nación debe ser un ciudadano que garantice a México un trabajo honorable, que dignifique el quehacer y la justicia en el país; que cuente con autonomía plena y no esté sujeto a otro órgano impostor, pues “solo así se podrá garantizar la transparencia, autonomía, imparcialidad e independencia de las instituciones frente al Gobierno y otros entes políticos”.

Por ello, en un acto de certeza para la ciudadanía y los panistas, el michoacano, entregó a la Mesa Directiva del Senado un oficio donde sentó su intención de voto a favor del proyecto de decreto para reformar el Artículo Décimo Sexto Transitorio de la Constitución Política Mexicana en materia Político – Electoral donde se propone la eliminación de la designación automática del Procurador General de la República como primer Fiscal General.

“Con la entrega de este oficio valido de manera pública mis intenciones. Mi trayectoria y mi trabajo hablan por sí solos. Por razones como estas incursioné en la política, para combatir la corrupción, para ofrecer a los mexicanos niveles mayores de bienestar y una vida mejor, lo cual no se puede lograr sin transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Tengo el firme compromiso con nuestro país de impulsar temas que tracen el camino del desarrollo, nunca de su retroceso”, finalizó