Se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre de este año, en la rehabilitada Unidad Deportiva “Hermanos López Rayón”

MORELIA, MICH./ VIE-08-SEP-2017/ Producto de la inversión de más de 100 millones de pesos en infraestructura deportiva que ha hecho el gobierno que preside Víctor Manuel Manríquez González, Uruapan obtuvo la sede de la etapa estatal de la Liga Nacional de Basquetbol Telmex-Telcel 2017, que se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre en la Unidad Deportiva “Hermanos López Rayón”.



A la Perla del Cupatitzio se espera el arribo de más de dos mil personas entre basquetbolistas, entrenadores, directivos y familiares, ya que hasta la fecha hay 73 equipos inscritos, cantidad que se espera superar al cierre de registros, que será el jueves 14 del mes en curso.

Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa efectuada en Casa de Gobierno, en la que participó el presidente municipal de Uruapan Víctor Manuel Manríquez González, la Directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte Edna Díaz Acevedo, el presidente de la Liga Nacional de Basquetbol Telmex-Telcel Roberto González Narozny, así como el coordinador del torneo de baloncesto en la etapa estatal Arturo Iván Prado Gómez.



Tanto el presidente de la Liga Nacional de Basquetbol Telmex y la titular de la Cecufid señalaron que se otorgó la sede a Uruapan, debido a que se nota en los hechos el impulso que otorga el gobierno municipal para mejorar los espacios deportivos. Además de que es una ciudad que cuenta con infraestructura hotelera, restaurantera y otros servicios en materia turística.

En su intervención, el alcalde subrayó que anteriormente Uruapan no tenía la posibilidad de albergar eventos deportivos de este tipo, debido a que no había la infraestructura apropiada. Ante esa limitante, se dio a la tarea de invertir en esta materia y ahora los resultados ya se empiezan a notar, al ganar la sede de un torneo tan importante de basquetbol, que se llevará a cabo en seis categorías: nacidos en 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 y en el año 2000, en ambas ramas.

Puntualizó que “tan sólo en la Unidad Deportiva “Hermanos López Rayón” hemos invertido más de 63 millones de pesos en mejorar todos los espacios, incluida la construcción de un nuevo auditorio con capacidad de mil 600 personas”.

Víctor Manríquez enfatizó que Uruapan se ha caracterizado por tener destacados atletas que han puesto muy en alto a Michoacán y a México en competencias internacionales. Tal es el caso de la actual titular de la Cecufid Edna Díaz Acevedo, campeona mundial de Tae Kwon Do y del regidor de Juventud y Deporte del Ayuntamiento uruapense, Guillermo Pérez Sandoval, campeón olímpico en la misma disciplina. Sin embargo, dijo que para triunfar tuvieron que salir de Uruapan debido a que no contaban con la infraestructura necesaria para su preparación.

En tanto, Edna Díaz manifestó que para la etapa estatal se han inscrito quintetas de Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Pátzcuaro, Zitácuaro, Zamora, La Piedad, Peribán, Morelia, Ciudad Hidalgo entre otros.

Las inscripciones se realizan en: www.adalbasquet@hotmail.com e ivan88prado@gmail.com, o bien en las instalaciones de la Cecufid.