Taller de Revisión de Guión en Español

MORELIA, MICH./ VIE-08-SEP-2017/ Cine Qua Non Lab anuncia a los participantes de la primera edición de su Taller de Revisión de Guion en Español, que se celebrará del 7 al 20 de octubre de 2017 en Tzintzuntzan, Michoacán, MéxicoCine Qua Non Lab anuncia a los participantes de la primera edición de su Taller de Revisión de Guion en Español, que se celebrará del 7 al 20 de octubre de 2017 en Tzintzuntzan, Michoacán, México

Cine Qua Non Lab es una organización sin fines de lucro cuya misión es apoyar el cine independiente ofreciendo un entorno donde los cineastas puedan desarrollar su proceso creativo, intercambiar ideas y establecer nuevas vías de colaboración. Cine Qua Non Lab organiza cada año un taller-residencia de dos semanas de duración que brinda la oportunidad a cineastas independientes de todo el mundo de trabajar de manera intensiva en sus guiones de largometraje de narrativa.

Después de organizar con éxito durante nueve años su Taller de Revisión de Guion en Inglés, este año Cine Qua Non Lab organiza por primera vez un taller en español. El Taller de Revisión de Guion en Español se celebrará del 7 al 20 de octubre en la comunidad de Tzintzuntzan, en el Estado de Michoacán, México, a unos 50 km de la ciudad de Morelia, en un tranquilo refugio natural al borde del lago de Pátzcuaro.



Cine Qua Non se complace en anunciar que la facilitadora de esta primera edición en español del Taller de Revisión de Guion será Ana Sanz-Magallón. Ana es originaria de España y tiene más de 20 años de experiencia como consultora de guiones y story editor. Ha participado en el desarrollo de más de 30 largometrajes estrenados y ha sido tutora en numerosos talleres de desarrollo de guion organizados por instituciones públicas de América Latina y por el Programa MEDIA/Creative Europe de la Unión Europea.

Se recibieron cerca de 180 solicitudes de admisión al taller, presentadas por candidatos de Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos de América, Italia, México, Panamá, Perú, Suecia, Uruguay y Venezuela. Tras un riguroso proceso de selección, un jurado integrado por cineastas y profesionales del medio eligió a los participantes en el taller basándose en la calidad, frescura y originalidad de los proyectos presentados.



Como novedad en esta primera edición en español del Taller de Revisión de Guion, Cine Qua Non Lab estableció una alianza con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia y Proimágenes Colombia para otorgar el Premio Taller-Residencia CQNL a uno de los participantes en el Programa BAM Stories del Bogotá Audiovisual Market 2017. El premio consiste en el acceso directo al Taller de Revisión de Guion en Español y se otorgó al guionista colombiano Mauricio Laguna Cardozo por su proyecto La diva.

Los 10 participantes y proyectos seleccionados al Taller de Revisión de Guion en Español de 2017 provienen de Argentina, Colombia, Costa Rica, España, México y Venezuela, y son los siguientes:

Augusto Sinay (Argentina), con El escuerzo Carlos Zapata (Colombia), con Topos Fremdina Bianco (Argentina), con Viento norte Jorge Thielen Armand (Venezuela), con El retorno del Sr. Roque ThielenHedderich a la isla Akare-Merú Mauricio Laguna Cardozo (Colombia), con La diva Nathalie Álvarez Mesén (Costa Rica/Suecia), con Clara Sola Nicolás Dolensky (Argentina), con Nora Cohen Pilar Palomero (España), con Las niñas Sharon Kleinberg (México), con El embarazo de Mario Ulises Pérez Mancilla (México), con Los días francos

(Para más información, consultar nuestro sitio web: https://cinequanonlab.org/es/)