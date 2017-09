Solicita Yarabí Ávila a la SEE padrón de beneficiarios de sus programas

La diputada local del PRI pidió se informe y transparente sobre beneficiarios de útiles escolares, calzado, uniformes y becas

MORELIA, MICH./ JUE-31-AGO-2017/ Con la finalidad de que los recursos lleguen a quien realmente lo necesitan la diputada del PRI por Morelia Noroeste, Yarabí Ávila González demandó al Secretario de Educación, Alberto Frutis Solís transparentar el padrón de beneficiarios de los programas de útiles escolares, calzado, uniformes y becas que otorga la dependencia estatal.

“Solicitó lo que ya he pedido a otros secretarios del Poder Ejecutivo Estatal, que en algunos no he percibido la diplomacia política que deberíamos tener como representantes y entre poderes, es el tema de los padrones, sobre útiles escolares, zapatos y uniformes”, expuso.

Manifestó que en muchas ocasiones no llegan esos apoyos a los ciudadanos, ya sea porque en esos lugares no cuentan con credencial de elector o bien no se hace un trabajo de revisión sobre la entrega de estos materiales.

La legisladora del PRI quien estuvo presente en el encuentro con el funcionario estatal realizado con la comisión de Educación en el Congreso del Estado, y ahí también propuso generar un equipo de trabajo integrado por los diputados de las comisiones de Educación y la Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán, misma que actualmente encabeza, y la Secretaria de Educación para dar cumplimiento a los decretos.

“Se trata de dar seguimiento a todos los decretos que se han elaborado no solo por esta Legislatura, sino por Legislaturas anteriores, cual es el cumplimiento que se ha dado y supervisión a cada una de las dependencias, pero para ello se requiere comunicación, empatía y conciencia”, dijo la diputada que enfatizó no solo se trata de juzgar, sino de proponer.

La diputada subrayó que las acciones de todas las áreas gubernamentales deben estar enfocadas en la justicia social, por ello recalcó que es necesario articular las acciones y avanzar en el cumplimiento de los objetivos y dar seguimiento a la reingeniería administrativa como financiera, para que se pueda avanzar en el mismo tenor que es cumplir a la ciudadanía.