Rinde Segundo Informe de Actividades Legislativas Francisco Campos en Coalcomán

ESPECIAL/ INFOMANIA/ COALCOMÁN, MICH./ DOM-10-SEP-2017/ Al refrendar su compromiso y convicción de continuar aportando a la construcción de un mejor Michoacán, el diputado local Francisco Campos Ruíz rindió su segundo informe de actividades legislativas, en donde además de destacar las propuestas que presentó al pleno de la LXXIII Legislatura, dio cuenta de las gestiones que logró por más de 52 millones de pesos en favor de los municipios que conforman su distrito de Coalcomán.

Acompañado por Iván Madero Naranjo subsecretario de Gestión Ambiental y cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, quien asistió en calidad de representante del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, así como el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, Manuel López Meléndez, los diputados locales Belinda Iturbide Díaz, Raúl Prieto Gómez, y Juan Figueroa Gómez, el diputado local por el Distrito de Coalcomán, dio cuentas que en coordinación con los diputados federales se logró etiquetar para el presente ejercicio fiscal más de 52 millones de pesos para obras y acciones en los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y Aquila.

Ante más de dos mil personas, expresó “ustedes saben y les consta que no he dejado de estar al pendiente de las necesidades de mi gente, les recuerdo que en mi tienen un amigo y un representante que no les quedará mal, por eso les digo fuerte y claro que mi quehacer legislativo seguirá encaminado a generar oportunidades para todos”.

Francisco Campos dio a conocer que como integrante de la comisión de Migración continuará defendiendo los derechos de los connacionales y sus familias, “no podemos aceptar todas aquellas afirmaciones lanzadas por el presidente estadounidense en contra de nuestros migrantes”.

Ante los presidentes municipales de Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y Aquila, informó sobre las acciones que como presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso ha promovido en la LXXIII Legislatura.

Además de presentar la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado –que es ley- la cual respondió tanto al mandato legal para que las entidades federativas armonizáramos las leyes en la materia, como a la demanda social de fortalecer nuestro marco jurídico para garantizar el derecho a la información, se han estado realizando los procedimientos necesarios para cumplir con la norma.

Bajo la premisa de la defensa del derecho a la información de todas y todos, de forma conjunta con el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, recordó que emitió un posicionamiento en torno al Día Mundial de la Libertad de Prensa, condenando las agresiones a periodistas y comunicadores.

De manera conjunta con la Comisión de Migración, dio a conocer la ley, así como reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo que han presentado en favor de este sector.

Francisco Campos enfatizó que la migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una diversificación cada vez mayor en la intervención de las normas legales, con el fin de aprovechar al máximo sus posibles beneficios y reducir al mínimo los costosos conexos para los países de origen y de destino, así como para los propios migrantes.

Por ello, desde la tribuna del Congreso Local ha demandado que se mejore el diseño de políticas públicas que reconozcan las aportaciones de los migrantes, como el medio para la creación de condiciones favorables hacia proyectos que los beneficien y que, a su vez, impacten en el desarrollo regional y nacional. Así como se impulsen acciones en pro de este sector y de sus familias.

Otra propuesta que ha impulsado el legislador en materia de salud de las y los michoacanos, y de manera particular de las niñas y los niños, por lo que promovió un exhorto que fue aprobado para las autoridades federales para que modifiquen las normas oficiales mexicanas con la finalidad de que se agregue en los productos de jugos de frutas y similares, una leyenda que alerte al consumidor cuando no contengan cuando menos un 75 por ciento de fruta o leche natural.

Así también dio a conocer que a fin de que las y los niños en Michoacán cuenten con una identidad, derecho fundamental de todo individuo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado y a la Ley de Educación para el Estado, con el objetivo de que en la entidad no haya niños invisibles por no registrárseles nunca, y en consecuencia no nacen a la vida jurídica, y por consecuencia no pueden acceder a los diversos programas de atención.

De igual forma se pronunció en contra de todas aquellas determinaciones que atentan o limitan la libertad de expresión, opinión y crítica, ello en relación a los “Los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias” que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones el pasado 21 de diciembre de 2016.