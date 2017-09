Propone Socorro Quintana tipificar la violencia simbólica y mediática contra la mujer

La legisladora tricolor presentó la iniciativa para reformar el artículo 9 de la Ley Por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.

MORELIA, MICH./ JUE-28-SEPT-2017/ Cada vez es más evidente la violencia simbólica contra las mujeres, cuando se las representan con estereotipos mediáticos y sociales altamente sexualizados, que, sin lugar a duda, han encontrado eco en las redes sociales digitales, las cuales han abierto nuevas oportunidades para este tipo de ataques, afirmó la diputada, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, Socorro de la Luz Quintana León.

Por lo anterior, la legisladora presidenta de la Comisión de Igualdad de Género presentó la iniciativa con proyecto de decreto para la reforma al artículo 9 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.

Y es que, en palabras de la congresista, en muchas ocasiones la violencia simbólica ocurre y se reproduce o se manifiesta a través de los medios de comunicación masivos. “Como cuando usan o se hacen publicaciones que difunden mensajes e imágenes estereotipados de mujeres que de manera directa o indirecta promueven herir, humillar, intimidar, explotar, subordinar o manipular su dignidad humana.

En ese sentido, refirió que en mesas de trabajo con las diferentes Comisiones de Igualdad y Género del país se llegó a la conclusión que la violencia mediática y simbólica se encuentra frecuentemente en la vida cotidiana y al no ser identificada como tal, tampoco puede ser castigada; por lo que es necesario y urgente tipificarla en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado.

La legisladora por Uruapan detalló que en el artículo 9 solo se reconoce la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y política, mientras que en el artículo 10 y 11 están tipificadas la violencia familiar y la laboral respectivamente.

“En la época actual, en el campo del conocimiento y la tecnología, nos encontramos con situaciones donde sin darnos cuenta puede incurrirse en actos de violencia contra la mujer que no encuentran cabida en estos tipos y modalidades establecidas”, manifestó la diputada tricolor, quien explicó que la violencia simbólica se utiliza para describir una relación social donde el “dominador” ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los “dominados”, los cuales no la evidencian y/o son inconscientes de dichas prácticas en su contra.

Por otro lado, la violencia mediática se define como aquella que es producida por los medios de comunicación masiva a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipados, que promueven la explotación de mujeres o sus imágenes, o que injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mismas.

Señaló que se entiende que existe violencia mediática cuando los mensajes o imágenes tienden a legitimar la desigualdad de trato como así también a construir o mantener patrones socioculturales de desigualdad o generadores de violencia contra la mujer.

Finalmente recordó que, desde el inicio de esta legislatura, ha pugnado por lograr el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las mujeres y la búsqueda de la igualdad de los géneros, sobre todo cuando en México las mujeres representan el 53 por ciento del total de la población y las cifras revelan que este sector sigue siendo relegado y violentado en sus derechos humanos.