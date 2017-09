Pide PAN respeto al dolor de México; presenta medidas reales para ayudar a su reconstrucción

COMUNICADO 045-2017/MORELIA, MICH., 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- “No hay dinero que alcance para que México alivie su dolor ante la terrible tragedia que enfrentamos, sin embargo, la reconstrucción de nuestro país amerita que todos pongamos fuerza para lograrlo”, aseguró el Dirigente del PAN en Michoacán, José Manuel Hinojosa Pérez, al detallar que Acción Nacional tomará medidas concretas de solidaridad para ayudar a los mexicanos, esto sin oportunismos ni protagonismos.

“La solidaridad, el respeto a la dignidad de las personas, el bien común, es la esencia que nos mueve como partido, actuamos en los valores que nos gestaron y que nos guían diariamente. Sin protagonismos, sin buscar rajas políticas, demostramos nuestra lealtad a los mexicanos, hacerlo de manera diferente es faltarle el respeto al dolor de nuestra gente”.

Hinojosa Pérez detalló que el Presidente Nacional, Ricardo Anaya Cortés, estableció que será a través de tres acciones como el albiceleste ayudará para librar esta difícil situación que se vive en el país, y son las siguientes:

1) Destinar al menos el 50% del fondo de campañas para ayudar a las víctimas del terremoto.

2) Renunciar a la totalidad de la pauta en radio y televisión durante el tiempo que dure esta contingencia para que se pueda utilizar para transmitir mensajes de ayuda.

3) Cirugía mayor al presupuesto de egresos para reducir todos los gastos superfluos en el gobierno.

“Lo que el PAN está haciendo y lo que cualquier otro partido está haciendo, no es regalar su dinero a los damnificados, es ajustarse el cinturón y no usarlo para el proceso electoral, ya que el recurso es de todos los mexicanos, son sus impuestos y hoy se necesita aplicar en una situación de emergencia, no dejemos que nos engañen los discursos. En el PAN siempre hacemos lo que consideramos lo mejor para nuestro país y actuamos en congruencia con ello”.

José Manuel Hinojosa respaldó el llamado de la Dirigencia Nacional en virtud de exigir al Gobierno de la República que también tome medidas de austeridad en el gasto, como por ejemplo se cancelen todos los seguros de gastos médicos mayores que tienen los funcionarios de alto nivel, que estos se atiendan en el IMSS o en el ISSSTE; reducción en gastos por giras, acompañamiento y asesorías, que los secretarios viajen en vuelos comerciales y no en jets privados, entre otras cuestiones.

Y dijo que los legisladores del PAN revisarán con mayor puntualidad el presupuesto de egresos para que los dineros de los mexicanos se apliquen donde hoy realmente se requiere.

Sumó que estos recursos deben ser administrados y vigilados por la Comisión de Reconstrucción propuesta por el historiador Enrique Krauze, para que el dinero no se quede a la mitad del camino y México pueda ser realmente beneficiado, “dinero que no alcance a ser tocado por las manos de la corrupción”.

Al finalizar, fue tajante al desaprobar el actuar de muchos políticos que quieren aprovecharse de las situaciones de crisis que vive el país y los mexicanos, derivado de los sismos y las contingencias ambientales, para sacar “raja política”, pues son acciones que evidencian la carencia de solidaridad con los que menos tienen, pues más pareciera que lo importante es el anuncio con bombo y platillo antes que un beneficio real por México.